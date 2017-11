So prüfen Sie Ihren Fuhrpark auf Wintertauglichkeit und rüsten ihn aus

Die Überprüfung Ihres Fuhrparks auf Wintertauglichkeit und die Beschaffung der entsprechenden Ausrüstung sind sehr umfangreich und zeitaufwändig. Aber an dieser Arbeit kommen Sie nicht vorbei, um sicher durch den Winter zu kommen. Bedenken Sie, dass dieser Zeitaufwand in keinem Verhältnis zu den Ausfallzeiten und Kosten steht, wenn einer Ihrer Lkw in den Straßengraben rutscht oder Ihr Fahrer nicht von der vereisten Stelle kommt. Sie würden Be- oder Entladetermine verpassen und dadurch Aufträge verlieren. Ganz zu schweigen von möglichen Regresszahlungen, die auf Sie zukommen könnten.