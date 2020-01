Digitalisierung: Welche Möglichkeiten bietet das papierlose Büro?

Arbeitsmodelle wie Homeoffice und Remote Working gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Digitalisierung vereinfacht nicht nur das Leben, sondern auch die Arbeit im Büro. Konkret bedeutet dies für Sie, eine Arbeitswelt entstehen zu lassen, in der vollgestopfte Aktenschränke der Vergangenheit angehören und immer mehr Arbeitsprozesse digital gelöst werden. Häufig wird in diesem Zusammenhang von „papierlosem Büro“ geredet, weil eben der Papierbedarf auf ein Minimum reduziert wird. Dadurch können Sie Kosten für Papier, Ordner, Stifte etc. einsparen und es ergeben sich eine Reihe weiterer Vorteile

Vorteile des papierlosen Büros

Vereinfachter Zugriff

In Unternehmen, die der Digitalisierung noch hinterherhinken, stapeln sich Dokumentenordner häufig in Kellern und separaten Archiven. Die Mitarbeiter müssen die Unterlagen bei Bedarf erst suchen und ins Büro holen. Dazu kommt, dass die Unterlagen vielleicht im Laufe der Jahre ausgeblichen sind oder sich handschriftliche Notizen kaum noch entziffern lassen.

Digitale Lösungen ermöglichen Ihnen eine zentrale Datenspeicherung, sodass potentiell jeder Ihrer Mitarbeiter bequem vom PC sowie anderen digitalen Endgeräten Zugriff auf die notwendigen Unterlagen erhalten kann. Es gibt keine Probleme mehr, Dokumente zu finden oder zu lesen.

Einfache Anschlusssuche

In einem papierlastigen Büro kommt noch eine Anschlusssuche hinzu, schließlich benötigt man meist nicht den ganzen Ordner, sondern nur bestimmte Unterlagen darin. Man muss sich also durch den Ordner bzw. nicht selten durch mehrere blättern, um die gesuchten Unterlagen zusammenzutragen. In einem digitalisierten Archiv sorgen Sie dagegen dafür, dass sich die gewünschten Unterlagen wesentlich schneller und einfacher mit wenigen Klicks finden lassen.

Kostenersparnis

Mit einer digitalen Archivierung von Unterlagen sparen Sie enorme Kosten für Material und Lager ein. Müssen alle Unterlagen, wie E-Mails und Rechnungen, ausgedruckt werden, entstehen Kosten für Papier, Drucker, Ordner, Etiketten u.v.m. Dazu kommen Ausgaben für das Lager und die Regale. All das entfällt für Sie bei einem papierlosen Büro.

Datensicherheit

Nicht jeder Ihrer Angestellte sollte Zugriff auf sämtliche Firmenunterlagen haben. In einem digitalisierten Büro können Sie Rechte vergeben, welcher Mitarbeiter welche Unterlagen einsehen kann. Das verbessert die Datensicherheit, weil Unbefugte keine nicht für ihre Augen bestimmten Dokumente einsehen können.

Für bestimmte Bereiche müssen Sie zudem erhöhte Sicherheitsanforderungen berücksichtigen, beispielsweise beim Thema digitale Akte. Sie erleichtert einerseits etwa den Datenaustausch mit dem Finanzamt – gleichzeitig ist hier ein besonderer Schutz der sensiblen Informationen notwendig. Dazu sollten Sie ein passendes IT-Sicherheitskonzept implementieren.

Volle Flexibilität

Durch die Digitalisierung können Ihre befugten Mitarbeiter praktisch von überall auf der Welt aus auf die Daten zugreifen, die sie benötigen. Sie müssen oftmals gar nicht mehr im Büro anwesend sein und können im Homeoffice arbeiten. Dies kann sowohl für Sie aus Arbeitgebersicht, als auch für Ihre Angestellten verschiedene Vorteile mit sich bringen, wenn Sie es richtig anpacken.

Verbesserter Kundenservice

Nicht nur die Arbeitsabläufe verbessern sich in einem digitalisierten Büro. Auch beim Kundenservice können Sie davon profitieren. Ihre Außendienstmitarbeiter haben zum Beispiel die Möglichkeit, unterwegs im Kundengespräch jederzeit gerade relevante Daten abzurufen. Dasselbe gilt für Ihre Mitarbeiter im Service. Der zuständige Angestellte ist in der Lage, Kundenanliegen stets kompetent zu beantworten, weil er mit einem Klick die entsprechende Information abrufen kann.

Darüber hinaus brauchen Sie Ihren Kunden nicht länger Werbung oder Rechnungen per Post zusenden. Newsletter und Rechnungen werden einfach per Mail versandt.

Arbeitszeit/Personalplanung

Fällt in einem papierlosen Büro einer Ihrer Angestellter spontan aus, etwa durch Krankheit, kann sein Vertreter die Arbeit dank der digitalen Archivierung wesentlich schneller und einfacher übernehmen. Andernfalls müsste er sich zunächst durch einen Stapel Papierakten quälen. Durch die Zeitersparnis im digitalen Büro können Sie mitunter sogar die eine oder andere Stelle kürzen und so Personalkosten einsparen.

Teambildung über örtliche Grenzen hinaus

Durch das digitalisierte Datenarchiv und die modernen Kommunikationsmöglichkeiten können Sie sich jederzeit mit Ihren Zweigstellen und externen Mitarbeitern vernetzen, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Dadurch ergibt sich eine ganze Bandbreite neuer Möglichkeiten, ohne dass Sie Unterlagen zeitaufwendig hin und her schicken müssen.

Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit

Nicht nur die Teambildung in Ihrem eigenen Unternehmen profitiert von der Digitalisierung. In vielen Branchen, zum Beispiel in der Automobilindustrie oder im Bauwesen, eröffnen sich Potentiale durch die Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten mit anderen Firmen oder den Kunden. Dies geht nur, wenn Sie in Sachen Digitalisierung up to date sind, sonst greifen Geschäftspartner und Kunden schnell auf zeitgemäßere Unternehmen zurück.

Nachteile des papierlosen Büros

Viele gute Argumente sprechen dafür, die Digitalisierung in Ihrem Büro weiter voranzutreiben, um mittel- und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Als Nachteil ist eigentlich nur zu sehen, dass Veränderungen Mut von Ihnen erfordern und die Umstellung auf ein papierloses Büro natürlich zunächst Zeit und Geld kostet. Diese Investition rentiert sich jedoch schnell. Sie sollten ihre Mitarbeiter im Rahmen eines Team-Meetings von den Vorteilen eines digitalen Büros überzeugen und fortan vorleben, wie die Arbeit der Zukunft vonstattengeht.

Organisation des papierlosen Büros