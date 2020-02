Erfolgreiches Selbstmarketing: So verkaufen Sie sich richtig

Alle erfolgreichen Unternehmer haben eines gemeinsam: Sie haben eine Strategie, mit der sie Kunden überzeugen, nicht irgendein Produkt, sondern ihr Produkt zu kaufen. Das schaffen sie selten allein durch Werbebotschaften, vor allem Dienstleister benötigen dazu vor allem ihre persönliche Überzeugungskraft.

Wie Sie sich mit Selbstmarketing richtig verkaufen und erfolgreich Kunden gewinnen

Wenn Sie mit einem potenziellen neuen Kunden sprechen, entscheidet der innerhalb weniger Sekunden darüber, ob Sie ihm sympathisch sind oder nicht. In dieser kurzen Zeitspanne müssen Sie ihn schon davon überzeugen, dass Sie der Richtige sind, bei dem er die gewünschten Leistungen bzw. Produkte einkaufen möchte.

Wie Sie das schaffen? Sie verkaufen sich selbst mit Ihren Stärken als unverwechselbare "Marke" Sie betreiben Selbstmarketing.

5 Schritte zu Ihrer Selbstmarketing-Strategie

Ist-Analyse Schreiben Sie Ihre Alleinstellungsmerkmale auf Formulieren Sie Ziele Finden Sie geeignete Strategien, um diese Ziele zu erreichen Entwickeln Sie einen persönlichen Marketing-Mix

1. Ist-Analyse: Selbstreflektion

Machen Sie sich Ihre Stärken und Kenntnisse bewusst. Das ist die Basis für ein sicheres und gewinnendes Auftreten: Was kann ich bereits, was möchte ich noch können, welche Eigenschaften sind sehr gut ausgeprägt, wo könnte ich besser sein etc.?

Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft Ihnen die SWOT-Analyse (Strengths-Weaknesses- Opportunities-Threats). Nehmen Sie am besten Ihren Lebenslauf zur Hand. Überlegen Sie zu allen für Sie wichtigen Stationen, welche Erkenntnisse Sie daraus über Ihre Stärken, aber auch Ihre Schwächen ziehen können.

Beispiel für eine SWOT-Analyse

Stärken (Strenghts)

meine Stärken sind:

gute Kommunikationsfähigkeit

gutes technisches Verständnis

ausgeprägte logische Denkweise

Schwächen (Weaknesses)

meine Schwächen sind:

geringe visuelle Kompetenz

schlechte Organisation

zu geringe EDV-Kenntnisse

Chancen (Opportunities)

meine Chancen liegen in:

Fortbildungen

Zeitmanagement

Verbesserung der Organisation

Gefahren (Threats)

Risiken sehe ich für mich in:

Selbstüberschätzung

große Konkurrenz vor Ort

Burnout

2. Formulieren Sie Ihre Alleinstellungsmerkmale

Die Selbstanalyse liefert Ihnen die Stichworte dafür, womit Sie sich gegenüber Kunden erfolgreich darstellen können. Übertragen Sie dafür Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse auf Ihr Unternehmen. Fragen Sie sich: Was kann ich besonders in mein Unternehmen einbringen? Worin unterscheide ich mich von allen anderen?

3. Formulieren Sie Ihre persönlichen Ziele

Zu einer Strategie gehören natürlich nicht nur der Blick zurück auf den Lebenslauf und die Selbstanalyse.

Genauso wichtig ist der Blick nach vorn: Was möchte ich mit meinem Unternehmen erreichen? Wo will ich in 5 oder 10 Jahren stehen? Formulieren Sie messbare Ziele.

Überprüfen Sie diese Ziele auch später regelmäßig, insbesondere dann, wenn sich Gefühle von Unzufriedenheit einschleichen.

4. Entwickeln Sie Ihre Selbstmarketing-Strategie

Schließlich die Frage: Wie erreiche ich meine Ziele? Beispielsweise indem ich mehr arbeite, Defizite durch Fortbildungen beseitige, Stärken durch Coachings noch weiter ausbaue etc.

5. Marketing-Mix

Jetzt kennen Sie Ihre Stärken und Potenziale. Verkaufen Sie sie in einem geschickten Marketing-Mix nach den 4 Ps:

Produkt: Sie brauchen ein gutes Produkt, das Sie voller Überzeugung verkaufen (oder natürlich eine gute Dienstleistung).

Preis: Für ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung verlangen Sie selbstbewusst auch einen angemessenen Preis.

Placement: Leiten Sie aus Ihren Zielen ab, welche Kunden Sie gewinnen wollen. Auf die richten Sie Ihre Werbung aus.

Promotion: Jetzt gilt es, die richtigen Kunden persönlich anzusprechen, z. B. auf Messen, durch eigene Vorträge etc.