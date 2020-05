Aktuelle Software-Deals fürs Homeoffice

Noch vor wenigen Wochen war die Arbeit im Homeoffice etwas, womit Unternehmen oft erst zögerlich experimentierten oder was sie Angestellten als Zusatzoption anboten. Durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat sich das schlagartig geändert: Nun kommen Unternehmen nicht mehr umhin, so viele Angestellte wie möglich von zuhause arbeiten zu lassen.

Die neue Situation ist so plötzlich eingetreten, dass kaum Zeit bleibt, Vorbereitungen zu treffen und die nötigen Technologien anzuschaffen. Viele Unternehmen stehen dementsprechend vor der Aufgabe, sich schnell für die passende Software zu entscheiden, um auch über räumliche Distanzen hinweg erfolgreich zusammenzuarbeiten.

Angesichts des großen Angebots fällt diese Entscheidung nicht immer leicht und in dieser Krisensituation, in der vielen Unternehmen die Umsätze wegbrechen, ist nicht immer das Geld da, um in teure Softwareprodukte zu investieren. Doch zum Glück gibt es zahlreiche Softwareanbieter, die Unternehmen mit verschiedenen Sonderangeboten helfen wollen, besser durch diese schwere Zeit zu kommen und gute Grundlagen für die Arbeit im Homeoffice zu schaffen: Einige Softwaretools gibt es momentan deutlich vergünstigt oder sogar kostenlos, entweder für einen gewissen Zeitraum oder für die Dauer der COVID-19-Pandemie. Andere Anbieter verlängern den kostenlosen Testzeitraum ihrer Tools oder bieten Premiumfunktionen auch in den Gratisversionen an.

Es lohnt sich, in der nächsten Zeit immer wieder nach neuen Angeboten Ausschau zu halten. Wir haben beispielhaft einige beliebte Softwaretools aus verschiedenen Kategorien für das Arbeiten im Homeoffice gesammelt, die infolge der Pandemie Sonderangebote bieten.

Webkonferenzsoftware

Cisco Webex Meetings Die Webkonferenzsoftware Cisco Webex Meetings war bisher ab 12,85 €/Monat verfügbar und bot eine Gratisversion sowie eine kostenlose Testversion an. Aktuell hat Cisco die Webex-Gratisversion um folgende Funktionen erweitert: Unbegrenzte Nutzung; keine Zeitbeschränkungen

Sitzungen mit bis zu 100 Personen

Einwahloptionen jetzt verfügbar (zusätzlich zur aktuellen VoIP-Bereitstellung) Cisco bietet Unternehmen, die sich neu bei Webex registrieren, kostenlose 90-tägige Lizenzen.

Videobearbeitungs- und Aufnahmesoftware

Loom Auch die Bildschirm- und Videoaufzeichnungssoftware Loom bietet während der aktuellen Krise zusätzliche Funktionen an. Als temporäre Maßnahme bis zum 1. Juli 2020 wurden die Aufzeichnungsbeschränkungen für die Basisversion entfernt. Zusätzlich hat Loom den Preis der Pro-Version auf 5 $/Monat (rund 4,65 €) reduziert. Die kostenlose Testversion von Loom Pro kann nun 30 statt 14 Tage lang genutzt werden. Außerdem steht Loom Pro nun Bildungseinrichtungen kostenlos zur Verfügung.

Software für die Zusammenarbeit

Zoho Remotely Zoho Remotely ist eine Suite von Web- und Mobilanwendungen für die Kommunikation, Zusammenarbeit und geschäftliche Produktivität, die speziell wegen des Coronavirus entwickelt wurde. Sie umfasst Apps für Chat und Videochat, Online-Meetings und -schulungen, Datenverwaltung in der Cloud, Projektmanagement und agile Sprints, Remotesupport, die gemeinsame Bearbeitung von Textdokumenten und Tabellenkalkulationen und mehr. Remote ist bis zum 1. Juli 2020 kostenlos.

Callcenter-Software

CallHippo Die VoIP-Lösung CallHippo war bisher ab 10 $ (rund 9,25 €) pro Person und Monat verfügbar. Aktuell kann die Bronze-Version, die neben den Funktionen der Basisversion auch Anrufaufzeichnungen und weitere Zusatzfunktionen bietet, als kostenlose zweimonatige Testversion genutzt werden.

Remotesupport-Housecall

Bitrix24 Die Gratisversion des Kollaborationstools Bitrix24 kann nun von unbegrenzt vielen Personen genutzt werden. Zuvor war sie auf 12 Personen beschränkt, die kostenpflichtigen Versionen waren ab 19 € monatlich für 2 Personen verfügbar. Änderungen an dieser Regelung werden mindestens 30 Tage im Voraus angekündigt, sodass genug Zeit bleibt, eigene Daten zu speichern.

Netzwerksicherheit

Instant Housecall Die Remotesupport-Software Instant Housecall bietet in allen Versionen kostenlose Unterkonten an, mit denen Kunden ihre PCs aus dem Homeoffice steuern können. Zuvor war die Software ab 29 $ (rund 26,80 €) pro Person und Monat verfügbar. Das Angebot gilt, bis die COVID-19-Pandemie nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorbei ist. Anschließend gelten dieselben Bedingungen wie zuvor.

CMR-Software

Cloudflare Cloudflare bietet skalierbare Sicherheitslösungen für Unternehmen und hat sein Angebot aktualisiert, um auch kleinen Unternehmen kostenlos Funktionen der Enterprise-Klasse zur Verfügung zu stellen. Die Business-Version von Cloudflare war bisher für 200 $ (rund 186 €) pro Monat verfügbar. Bis zum 1. September 2020 erlässt Cloudflare seine monatlichen Gebühren und bietet bis zu 500 kostenlose Aktivierungen für Cloudflare for Teams. Nach diesem Datum besteht keine Verpflichtung. Außerdem bietet das Unternehmen kostenlose 30-minütige Onboarding-Sitzungen mit seinem Technikteam.

Passwortmanagement