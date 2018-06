Die 7 besten Hilfsmittel für eine gute Büroorganisation

Im Büro herrscht häufig Unordnung und in der Folge Chaos, was die Arbeitsabläufe ganz erheblich erschwert. Die Unterlagen und Aktenberge liegen lose auf dem Schreibtisch herum. Anderes wiederum wird nicht gefunden, da es an strukturierter Aufbewahrung mangelt. Dies alles kostet viel mehr Zeit und vor allem auch Nerven. Dabei arbeitet es sich mit einem optimalen Ordnungssystem viel einfacher und entspannter. Es gibt verschiedene nützliche Hilfsmittel für eine gute Büroorganisation, die wir Ihnen hier vorstellen werden.