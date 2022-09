Firmenräume einrichten – Tipps und Ideen für Gründer

Who is Danny | Adobe Stock

Vielseitige Vorteile einer ansprechenden Einrichtung der Betriebsräume

Eine hochqualitative Einrichtung Ihrer Firmenräume mit einem Blick auf Details kann einiges an monetären Mitteln und Aufwand erfordern. Daher ist es sinnvoll, zu Beginn zu schauen, welche konkreten Vorteile dies für Sie als Unternehmer hat. Solche positiven Effekte bestehen unter anderem mit Blick auf:

das Personal,

die Kunden

sowie potenzielle Partner.

Das Personal

Für Ihr Personal spielt neben dem Gehalt vor allem ein angenehmes Arbeitsumfeld eine Rolle. Dabei sind sowohl individuelles Wohlfühlen als auch gesundheitliche Aspekte von zentraler Bedeutung. Neben einer positiven und entspannten Atmosphäre im Kollegium und einer mitarbeiterfreundlichen Unternehmenskultur kann eine passende Einrichtung dabei helfen, diese Ziele bestmöglich umzusetzen.

Gerade, wenn Sie für Ihre Firma Fachkräfte suchen (hier besteht heutzutage in vielen Bereichen bekannterweise ein Mangel), hat dies eine besondere Bedeutung. So können Sie durch die Einrichtung einen Mehrwert bieten, der neben vielen weiteren Details womöglich der ausschlaggebende Aspekt für die finale Entscheidung eines vielversprechenden Bewerbers für Ihr Unternehmen ist.

Zusätzlich kann die Einrichtung und Ausstattung dabei helfen, bereits angestellte Mitarbeiter dauerhaft an Ihren Betrieb zu binden – sie wirkt also gewissermaßen wie ein kleiner Benefit im Alltag.

Bedeutung für potenzielle Kunden und Partner

Der erste Eindruck spielt in vielen Lebensbereichen eine Rolle – das gilt gleichermaßen in der Geschäftswelt. Wenn potenzielle Kunden und Partner Ihr Unternehmen besuchen, sollten Sie dementsprechend von Beginn an ein positives Bild bekommen.

Dies wird Ihnen die Überzeugungsarbeit bei den Verhandlungen deutlich erleichtern. Neben der ansprechenden Optik können Sie durch die Einrichtung gleichzeitig bestimmte Werte transportieren, die womöglich für Abnehmer und Geschäftspartner eine ähnlich wichtige Rolle wie für Ihr Unternehmen haben. Besonders bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Nachhaltigkeit (dazu gleich mehr). Auf diese Weise entsteht gleich zu Beginn des Besuches eine gewisse Identifikation, die eine gute Basis für eine potenzielle Zusammenarbeit schafft.

Büros und andere Geschäftsräume: Bestmögliche Arbeitsbedingungen schaffen

Bei der Einrichtung des Firmengebäudes können Sie Ihren Blick zunächst auf die Büroräume und andere Geschäftsräume (zum Beispiel für Konferenzen oder Ähnliches) legen. Unter anderem sind dabei von Bedeutung:

die Größe,

die Farbgestaltung,

das Licht,

die Ergonomie,

Zimmerpflanzen

sowie potenzielle extreme Temperaturen in den Sommermonaten.

Größe der Büros und Geschäftsräume

Damit Ihre Angestellten während des Arbeitens ausreichend Freiraum haben, ist es wichtig, dass die Büroräume eher groß als beengt sind. Die Basis hierfür bietet die Auswahl der richtigen Immobilie für Ihre geschäftlichen Aktivitäten.

Zusätzlich können Sie versuchen, den Platz in einem Büro optimal zu nutzen. Das bedeutet allerdings nicht, möglichst viele Mitarbeiter auf engem Raum unterzubringen. Vielmehr sollte jeder einzelne Angestellte einen möglichst großen Schreibtisch zur Verfügung gestellt bekommen sowie die Regale und Ablagen problemlos und ohne Platzmangel bzw. Enge erreichen können.

Farbgestaltung

Nicht minder bedeutsam ist die Farbgestaltung der Büros und Geschäftsräume. Durch helle, positive Töne können Sie dafür sorgen, dass Ihren Mitarbeitern eine gute Atmosphäre geboten und die Stimmung gehoben wird.

Zusätzlich können Sie – sofern Sie noch etwas detaillierter in die Materie eintauchen möchten – durch verschiedene Farben die jeweils benötigten Skills anregen. Bereits vor Jahren wurde zum Beispiel durch eine Studie erwiesen, dass Grün förderlich für die Kreativität ist, also in einer entsprechenden Abteilung Ihrer Firma sicherlich einige Vorteile mit sich bringt. Rot hingegen kann die Leistungsfähigkeit steigern, hat allerdings gleichzeitig eine alarmierende Wirkung.

Die Bedeutung des Lichts

Die Beleuchtung hat ebenfalls eine wichtige Bedeutung. Bei zu wenig Licht in den Büros herrscht eine eher gedämpfte Atmosphäre, die Ihre Angestellten womöglich etwas müde macht. Im besten Fall haben die Räumlichkeiten große Fenster, durch die viel Tageslicht einfallen kann. Das trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter zu fördern. Außerdem spielt die Aufstellung der Tische eine Rolle. Diese sollten seitlich zum Fenster stehen, sodass das Licht von der Seite einfällt.

Bei der Auswahl der Beleuchtung mit künstlichem Licht sollten Sie auf einige Details achten – unter anderem darauf, wie stark die Farben an den Wänden und die Gegenstände im Büro das Licht reflektieren. Zusätzlich sollte das Licht gleichmäßig verteilt sein. Deutliche Unterschiede können Ihren Angestellten womöglich im Alltag Probleme bereiten.

Ergonomie und Zimmerpflanzen

Die Ergonomie spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Hierfür sind viele verschiedene Faktoren relevant, allen voran die Ausstattung der Arbeitsplätze Ihrer Angestellten, wozu gehören:

Schreibtisch,

Monitor,

Bürostuhl,

Maus

und Tastatur.

Der Schreibtisch sollte höhenverstellbar sein, sodass jeder Mitarbeiter eine optimale Einstellung vornehmen kann, um Rückenproblemen vorzubeugen. Ergonomische Bürostühle, die ebenfalls flexibel einstellbar sind, leisten Ähnliches. Wichtig ist außerdem die Größe des Monitors, die mindestens 22 Zoll betragen sollte. Eine ergonomische Maus und Tastatur wiederum können Fehlhaltungen, die zu Schmerzen führen, vorbeugen.

Zimmerpflanzen erfüllen zum einen dekorative (und somit psychologische) Zwecke, außerdem können Sie dabei helfen, das Raumklima zu verbessern und die Luftfeuchtigkeit zu regulieren – ein Aspekt, der ebenfalls unter den Punkt Ergonomie fällt. Pflanzen, die für Letzteres gut geeignet sind, sind unter anderem:

Kakteen,

Drachenbäume,

Bogenhanf

und Aloe vera.

Übrigens: Die Luftfeuchtigkeit lässt sich zusätzlich mit einem Luftentfeuchter senken, falls das in Ihren Räumlichkeiten notwendig sein sollte.

Blick auf Temperaturen im Sommer

Ein ebenfalls wichtiger Aspekt der Ergonomie ist die Temperatur am Arbeitsplatz. Gerade in den heißen Sommermonaten – 2022 gab es in Deutschland eine heftige Hitzewelle mit hohen Rekorden – ist dies von Bedeutung. Bei hohen Temperaturen innerhalb der Büros fällt es Ihren Mitarbeitern sicherlich schwerer, ihren Pflichten nachzukommen. Daher sollten Sie überlegen, Ventilatoren und eine Klimaanlage anzuschaffen.

Gleichzeitig ist es sinnvoll, über den Tag die Fenster geschlossen zu halten und nur in den frühen Morgen- und späten Abendstunden zu lüften. Sorgen Sie dafür, dass die Räume durch Markisen abgedunkelt werden können, sodass Sie eine hohe Sonneneinstrahlung vermeiden.

Gestaltung des Außenbereiches rund um den Unternehmenssitz

Neben der Inneneinrichtung kann gleichzeitig eine schöne Gestaltung des Außenbereiches überzeugen. Wenn Sie also auf dem Firmengelände viel Platz haben, sollten Sie diesen bestmöglich ausnutzen, wofür es verschiedene Möglichkeiten gibt.

Garten und Terrasse für das Unternehmen

Ein Garten und eine Terrasse sind der Wunsch vieler Menschen für ihr Privathaus. Aber auch für Ihr Unternehmen können solche Areale viele Vorteile mit sich bringen – das gilt vor allem in den warmen Sommermonaten. Zum einen haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, hier eine lockere und erholsame Pausenzeit zu verbringen. Darüber hinaus können Sie Kunden und Partner dort empfangen, um in einer entspannten Atmosphäre Verhandlungen zu führen.

Achten Sie bei der Gestaltung auf eine ansprechende Bepflanzung und ein gemütliches Mobiliar. Falls Sie in diesen Bereichen nicht so bewandert sind, finden Sie im Netz einige Tipps und Inspirationen, zum Beispiel für die Gestaltung einer Terrasse.

Parkmöglichkeiten

Zusätzlich können Sie ein großes Gelände nutzen, um Ihren Mitarbeitern und Kunden Parkmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Für Erstere erleichtert das den Alltag, bei Zweiteren hinterlässt es einen guten Eindruck. Bei der Einrichtung der Parkplätze haben Details eine wichtige Bedeutung, um reibungslose Abläufe herzustellen. Wichtig sind unter anderem eine ausreichende Beleuchtung sowie eine sinnvolle Beschilderung.

Je nach Region gibt es außerdem bestimmte Vorschriften, wie viele Parkplätze bei einer bestimmten Größe eines Firmengebäudes verpflichtend bereitgestellt werden müssen. Natürlich kann es sinnvoll sein, wenn Sie, sofern möglich, über dieses Minimum hinausgehen.

Details: Nachhaltigkeit und CI in der Gestaltung

Zusätzlich haben Sie die Option, durch die Integration der CI in Ihre Firmeneinrichtung sowie durch die Berücksichtigung von nachhaltigen Faktoren weitere positive Impulse zu setzen und innerhalb Ihrer Räumlichkeiten ein gewisses Marketing zu betreiben. So können Sie zum Beispiel ein Mobiliar nutzen, das aus nachhaltigen und wiederverwertbaren Materialien hergestellt wurde. Gleichzeitig sollten Sie drauf achten, dass im Rahmen des Produktionsprozesses keine schädlichen Stoffe genutzt wurden. Energiesparlampen und weitere energiesparende Elektrogeräte bieten ebenfalls einen Mehrwert für die Schonung der Umwelt.

Die CI können Sie auf verschiedene Weise in die Einrichtung einfließen lassen. So haben Sie die Möglichkeit, an verschiedenen Stellen in den Räumlichkeiten das Firmenlogo zu platzieren. Außerdem können Sie das Mobiliar sowie die Wände in den Farben des Corporate Designs gestalten.

Fazit

Für eine ansprechende Einrichtung der Firmenräume sollten Sie verschiedene Aspekte beachten. Dazu gehören die Farbgestaltung, eine ausreichende Beleuchtung sowie die Ergonomie. Außerdem können Sie durch eine sinnvolle Gestaltung des Außenbereiches einen Mehrwert schaffen. Schlussendlich haben Sie die Option, die CI der Firma sowie Werte wie Nachhaltigkeit durch Ihre Einrichtung zu transportieren.