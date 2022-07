Die steigenden Spritpreise verlängern den Homeoffice-Boom

Nachdem sich die Lage bei der Corona-Pandemie in den letzten Wochen etwas entspannt hat, sind viele aus dem Homeoffice wieder an ihren angestammten Arbeitsplatz im Unternehmen zurückgekehrt. Doch während manche von ihnen ihre Utensilien wahrscheinlich noch gar nicht wieder vollständig ausgepackt haben, ist bereits die nächste Homeoffice-Welle im Anmarsch. Diesmal ist jedoch nicht ein Virus und das damit verbundene Wegerisiko dafür verantwortlich, sondern vor allem die steigenden Benzinpreise.

Sind die steigenden Spritpreise ein Grund, wieder von zu Hause aus zu arbeiten?

Vor allem der Krieg in der Ukraine hat die Benzinpreise stark ansteigen lassen. Laut den Aufzeichnungen des ADAC der Kraftstoffpreisentwicklung im Jahr 2022 sind die Kosten für einen Liter Super E10 von 167 Cent im Januar 2022 auf 206,4 Cent im Mai des Jahres gestiegen. Diesel kostete im Januar 159,6 Cent, im Mai waren es 203,3 Cent. In beiden Fällen liegt die Steigerung also deutlich über 20 Prozent.

Welche Auswirkungen die steigenden Spritkosten auf einen Arbeitnehmer hat, der als Pendler täglich mit seinem Auto zur Arbeit fährt, zeigt ein einfaches Beispiel: Angenommen, die Distanz von der eigenen Wohnung zum Arbeitgeber beträgt 20 Kilometer. Hin und retour sind das also 40 Kilometer. Bei durchschnittlich 212 Arbeitstagen im Jahr ergibt das eine Fahrleistung von 8.480 Kilometern.

Der durchschnittliche Benzinverbrauch für einen PKW mit Ottomotor liegt bei etwa 7,7 Liter auf 100 Kilometer. Für die Distanz von 8.480 Kilometer sind deshalb rund 650 Liter Benzin erforderlich. Auf Basis des Spritpreises vom Januar 2022 ergeben sich daraus Kosten in der Höhe von 1085,50 Euro. Gerechnet mit dem Benzinpreis vom Mai 2022 steigen die Kosten dafür auf 1.341,60 Euro.

Das heißt, nur durch die Steigerung des Preises von Januar bis Mai des Jahres haben sich die Kosten für den Mitarbeiter um 256,10 Euro erhöht. Und noch ist nicht abzusehen, ob die Fahnenstange bereits erreicht ist. Weitere Erhöhungen der Benzinpreise sind jederzeit möglich.

Homeoffice ist endgültig kein vorübergehendes Phänomen mehr

Im Zuge von Corona sind viele Arbeitgeber davon ausgegangen, dass sie die Regelung zum Thema Homeoffice irgendwann wieder aufweichen und ihre Angestellten in die Pflicht nehmen können, wieder für immer ins Büro zurückzukehren.

@ ImageFlow | shutterstock.com Doch nach der Pandemie zeigt nun der Krieg in der Ukraine und die Erhöhung der Benzinpreise, dass sich auch in Zukunft immer wieder neue Gründe finden werden, die das Arbeiten von zu Hause aus noch attraktiver machen. Deshalb ist es für Arbeitgeber, die sich noch immer dagegen sträuben, ihre Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten zu lassen, empfehlenswert, ihren Widerstand aufzugeben und Wege und Lösungen zu finden, die sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer interessant sind. Denn neben den Nachteilen, die sie immer wieder ins Feld führen wie beispielsweise die schwierige Gestaltung des Informationsflusses oder der Mangel an Kontrolle, bietet Homeoffice auch zahlreiche Vorteile: Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber

Möglichkeit zur ortsunabhängigen Beschäftigung von Mitarbeitern

Kostenersparnis durch geringere Bürofläche

Erhöhte Motivation der Mitarbeiter durch das entgegengebrachte Vertrauen

Weniger Ausfälle, da sich Angestellte im Büro seltener krankmelden Die Energie sollte deshalb nicht verschwendet werden, um Homeoffice für die Belegschaft nach Möglichkeit zu verhindern. Sie sollten lieber dafür eingesetzt werden, um die erforderlichen Rahmenbedingungen für Homeoffice zu schaffen, damit die Mitarbeiter von zu Hause aus produktiv ihrer jeweiligen Tätigkeit nachgehen können. So wird das Homeoffice zu einer Erfolgsstory für das Unternehmen Wichtig zu wissen: Weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer haben in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice. Für die innerbetriebliche Regelung ist es deshalb wichtig, eine einvernehmliche Vereinbarung zu treffen. Im einfachsten Fall handelt es sich dabei um eine Zusatzvereinbarung zum regulären Arbeitsvertrag, die die Arbeit von zu Hause aus ganz klar definiert.