Was, wenn der Mitarbeiter bei Schneechaos nicht zur Arbeit kommt?

Grundsätzlich gilt nämlich:

Arbeitnehmer trägt Wegerisiko auch bei Schnee

Das Wegerisiko trägt der Arbeitnehmer. Kommt er nicht zur Arbeit, erhält er keine Vergütung. Witterungsbedingte Gründe können z. B. sein: unpassierbare Straßen wegen Schneefalls, Schneeverwehungen oder Lawinen, unpassierbare Straßen wegen Erdrutsch oder Sturmschäden, Glatteis, Ausfall von öffentlichen Nahverkehrsmitteln auf Grund der Witterung, Überschwemmungen.



Beispiel: Anton A. wohnt in einem kleinen Dorf im Harz. Er arbeitet in Ihrem Betrieb in Goslar. Auf Grund eines plötzlichen Wintereinbruchs mit Schneefall wird die Zufahrtsstraße zum Wohnort von Anton A. für einen Tag unpassierbar.



Folge: Anton A. muss die versäumte Arbeit nicht nachholen. Er bekommt allerdings auch keinen Lohn für diese Zeit. Er konnte seine Arbeitsleistung nicht anbieten, so dass Sie nicht in Annahmeverzug kommen können. Es liegt auch kein vorübergehender Hinderungsgrund nach § 616 BGB vor. Diese Regelung umfasst nur persönliche Gründe, wie Sterbefall in der Familie, Krankheit des Kindes, Hochzeit, nicht jedoch äußere Umstände wie die Witterung.