Aufmerksamkeit und Material für Imagefilm durch Video-Wettbewerb

Der Wettbewerb: Bürger und Besucher der Stadt sind aufgefordert, 20-Se- kunden-Clips einzureichen. Diese sollen beinhalten, was die Personen an Dresden mögen: Lieblingsplätze, Lieblingslocation, Lieblingsjoggingstrecke, eben alles, was ihnen in und an Dresden besonders gut gefällt. Das Video können Bürger und Besucher direkt auf der Website hochladen. Eine Jury wählt die besten Filme aus, die dann zu einem Imagefilm über Dresden zusammengeschnitten werden.

Auf diese Weise profitiert die Stadt von dem Wettbewerb:

1. Es gibt eine Vielzahl von Anlässen zur Berichterstattung. Nicht nur zum Start der Aktion und zur Bekanntgabe der Gewinner: Dresden Marketing nutzte auch, dass das 111te Video eingestellt worden ist, um zwischendurch über den Wettbewerb und die Resonanz darauf zu berichten – und noch mehr Teilnehmer zum Mitmachen zu bewegen.

2. Vor allem junge Leute sollen von dem Wettbewerb angesprochen werden. Das wird allein schon durch die Website und den Clip zum Wettbewerb deutlich, weil beide auf das hippe Image der Stadt ausgelegt sind.

3. Der Imagefilm wird aus den Video-Clips der Wettbewerbsgewinner zusammengeschnitten. Das erzeugt eine besondere Authentizität und Glaubwürdigkeit – ganz im Unter- schied zu einem Imagefilm, der von einer Werbeagentur konzipiert und gedreht wird. Gleichzeitig werden durch eine derartige Aktion auch noch die Kosten für die Produktion eines Werbefilms, die sich schnell im 5-stelligen Bereich bewegen, gespart. Die restlichen Filme, die durch den Wettbewerb entstehen, sollen in der Folgezeit für das Stadt-Marketing genutzt werden.