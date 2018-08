Corporate Identity: So gewinnen Sie neue Kunden

Corporate Identity: Verleihen Sie Ihrem Unternehmen Persönlichkeit

Diese Persönlichkeit bestärkt und begründet Ihr Firmenimage sowie Ihren Wiedererkennungswert!

Der Markenwert Ihres Betriebes hängt nicht zuletzt von einer einheitlichen und wiedererkennbaren Gestaltung ab. Dazu gehört:

Das Firmenlogo, das Sie bei allen Werbemitteln einheitlich einsetzen

Die Firmenbezeichnung

Der Firmenname

Eine eigene Firmenfarbe

Ein Slogan, der beispielsweise Ihr zentrales Verkaufsargument aufgreift

Tipp: Auch durch firmentypische Formate, einheitliche Schrift und Layoutregeln für alle Geschäftspapiere wie z. B. Werbebriefe, Formulare und Visitenkarten können Sie Ihr Erscheinungsbild eindrucksvoll prägen.

Sie wollen Ihrem Unternehmen auch eine Persönlichkeit und Leitbild verleihen? Die Corporate Identity-Entwicklung ist jedoch keine Aufgabe, die man von oben vorgibt oder dem Unternehmen überstülpt - Sie muss gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelt und umgesetzt werden! wie Sie das veranlassen, können Sie hier lesen.

Denken Sie auch jetzt schon an Ihren zukünftigen Marktauftritt:

Mit einer ansprechenden Außenwerbung an Gebäuden und Fahrzeugen, mit einheitlich gestalteten Verkaufsunterlagen und Katalogen, mit dazu passenden Anzeigen, Postern und Handzetteln begründen Sie die Persönlichkeitsbildung Ihres neuen Betriebs.

Aber all das sind Äußerlichkeiten. Die müssen Sie nun mit Inhalten untersetzen, die für zukünftige Kunden interessant sind.

Corporate Identitiy: Gewinnen Sie mit Ihrer Persönlichkeitsbildung neue Kunden

Damit Interessenten, mögliche Kunden und Geschäftspartner sich ein Bild machen können, stellen Sie Ihr Unternehmen in einem Firmenporträt vor. So ein Porträt muss nicht unbedingt Bände füllen: Ein ansprechend gestaltetes Faltblatt erfüllt auch seinen Zweck.

Tipp:

Wenn Sie diese Selbstdarstellung durch einige aussagefähige Fotos oder Grafiken ergänzen, gewinnen Sie einen vielseitig einsetzbaren Steckbrief, der Ihrem Unternehmen Profil verleiht.

Corporate Identity: Neukunden anlocken durch einen Steckbrief

Diese Daten sollten Sie in Ihr Firmenporträt aufnehmen:

1. Nutzenversprechen:

Ihren zukünftigen Kunden interessiert vor allem, welchen besonderen Nutzen er durch Sie hat.

Wo liegt die Stärke Ihres Unternehmens?

2. Einzigartigkeit:

Was unterscheidet Ihr Unternehmen von der Konkurrenz?

Mit welcher Mission treten Sie an?

3. Leistungsspektrum:

Ein Überblick über Ihr Leistungsspektrum und Ihre Sortimentsschwerpunkte darf in Ihrem Firmenporträt ebenfalls nicht fehlen.

4. Kompetenz:

Ihre Fachkompetenz dokumentieren Sie beispielsweise durch:

Referenzen

Urkunden

Titel

Abschlüsse

Ihren Ausbildungsgang

anderweitig erworbene vorzeigbare Fähigkeiten

5. Firmenbiographie:

Denken Sie doch einmal darüber nach, ob und wie beispielsweise Ihre persönliche Biographie oder die Tradition Ihres Standortes die "Persönlichkeitsbildung" Ihres Unternehmens fördern können.

Tipp: Auch wichtige Meilensteine in der (Vor-)Geschichte Ihres Unternehmens können helfen, die Einzigartigkeit Ihres Unternehmens herauszustellen.

Wissen Sie eigentlich was hinter der Corporate Identity steckt? Alles was Ihre Persönlichkeit als Person ausmacht gilt ebenfalls für Ihr Unternehmen. Die Unternehmenspersönlichkeit gliedert sich dabei in ein Erscheinungsbild, ein Leitsatz und eine einheitliche Kommunikation. Laden Sie sich hier den kostenlosen Download rund zum Thema "Corporate Identity" herunter und lernen Sie, wie Sie Ihre Unternehmenspersönlichkeit erfolgreich gestalten und gezielt einsetzen!