10 Tipps: So formulieren Sie Ihre Pressemitteilung kurz, präzise und überzeugend

Sie ist in der Regel nur eine Seite lang, enthält die wichtigsten Informationen. Und doch ist es eine Kunst, die richtigen Wörter in der richtigen Reihenfolge zu setzen. Denn die besondere Herausforderung bei Pressemeldungen besteht darin, dass Sie in eigener Sache schreiben und überzeugen wollen, gleichzeitig aber natürlich nicht subjektiv ins Schwärmen geraten dürfen.