11 Ideen für Unternehmensfeste, die Ihre Gäste begeistern

Ein Grund zum Feiern findet sich immer - auch in Unternehmen. Doch meist liegen die Anlässe weit auseinander. So feiern viele Unternehmen zwar ihr Firmenjubiläum - aber in Schritten von 25 Jahren! Jedes Vierteljahrhundert steht dann einmal die Geschichte des Unternehmens im Rampenlicht. Zu wenig! Denn die Unternehmensgeschichte besteht aus vielen einzelnen Schritten, von denen viele einen Anlass für besondere Werbe- und PR-Aktivitäten bieten.

Gedenktage und Feiern sind tolle Anlässe für:

Sonderverkäufe oder Rabattaktionen, Werbekampagnen

Events im Haus oder Festveranstaltungen außer Haus

Mitarbeiterveranstaltungen oder Personalmarketingmaßnahmen

Einladung von Prominenten oder Politikern

Veröffentlichen von PR-Informationen oder Presseeinladungen

1. Das verflixte 7. Jahr

Warum sollten Sie als junges Unternehmen warten, bis Sie 25 Jahre alt sind? Feiern Sie jedes Jahr Ihren Geburtstag und im verflixten siebten Jahr starten Sie besondere Aktivitäten.

2. Schnapszahlen

11, 22, 33 usw. - die sogenannten Schnapszahlen bieten ebenfalls eine Gelegenheit, außerhalb der starren Jubiläen auf Ihr Unternehmen aufmerksam zu machen.

3. Erfindungen

Erfindungen zu feiern, ist eine hervorragende Möglichkeit, auf die Kompetenz Ihres Unternehmens aufmerksam zu machen. Dabei können Sie sowohl den Tag des Geistesblitzes als auch die etwaige Patentanmeldung oder -eintragung zum Anlass für Ihren unternehmensspezifischen Gedenktag nehmen.

4. Einführung neuer Produkte

Besonders bei erfolgreichen Produkten oder den beliebten Klassikern, die jahrelang im Programm sind, ist es clever, diese Erfolgsmodelle in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Der Geburtstag dieser Produkte lässt sich prima mit einem besonderen Angebot verknüpfen, etwa Preisnachlässen oder Sondermodellen.

5. Eröffnung neuer Standorte

Selbstverständlich ist die Eröffnung eines neuen Standorts eine besondere Gelegenheit, um zu feiern, aber ebenso sollten Sie auch die Standortgeburtstage nicht vergessen.

6. Geburtstage von Werbefiguren oder Marken

Verfügt Ihr Unternehmen über gut bekannte Werbefiguren oder Marken? Dann haben Sie mit deren Geburtstag einen prima Werbe- und PR-Anlass.

7. Aufbau neuer Unternehmensbereiche, neuer Märkte und Vertriebswege

Erinnern Sie an den Aufbau neuer Unternehmensbereiche (etwa: Gründung der Gartenabteilung, erste Lieferung in Land XY oder Gründung des Online-shops).

8. Börsengang

Der Tag des Börsengangs ist ein wichtiger Tag in der Geschichte eines Unternehmens. Nehmen Sie ihn zum Anlass, um z. B. unternehmensintern oder öffentlich auf Ihre Fortschritte und Erfolge zu verweisen.

Anzeige

9. Erhaltene Preise und Auszeichnungen

Erinnern Sie immer wieder daran, wenn Sie wichtige Preise und Auszeichnungen erhalten haben. Das schafft vor allem unternehmensintern einen Anlass, Ihre Mitarbeiter zu motivieren. Öffentlich sollten Sie Preise und Auszeichnungen nur dann bewerben, wenn der Zeitpunkt der Auszeichnung nicht länger als fünf Jahre zurückliegt.

10. Sozialleistungen

Erbringt Ihr Unternehmen besondere Sozialleistungen für seine Mitarbeiter, dann dürfen Sie selbstverständlich auch auf diese mit hinweisen, wie z.B. Einführung einer Betriebskrankenkasse, Eröffnung des firmeneigenen Kindergartens oder der Kantine.

„Warum sollten Sie als junges Unternehmen warten, bis Sie 25 Jahre alt sind? Feiern Sie jedes Jahr Ihren Geburtstag!“

11. Partnerschaften

Pflegt Ihr Unternehmen Partnerschaften, etwa zu gemeinnützigen Organisationen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Soziales, Ernährung etc.? Dann rücken Sie auch diese Partnerschaften immer wieder in den Fokus der Wahrnehmung von Mitarbeitern und Öffentlichkeit. Feiern Sie die Jahrestage Ihrer Zusammenarbeit oder besondere Erfolge, die Sie gemeinsam erreicht haben.

Fazit

Gedenk- oder Geburtstage sind ein hervorragender Anlass, um auf die Leistungen Ihres Unternehmens hinzuweisen und damit eine Unternehmensgeschichte zu erzählen. Sie müssen nicht Siemens oder Bosch heißen, um dies nutzen zu können. Auch im kleinen oder mittleren Unternehmen wird Geschichte geschrieben!