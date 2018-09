5 Tipps für erfolgreiche PR - So wird Ihr Redaktionsbesuch ein Erfolg

5 Tipps für Ihre erfolgreiche Pressearbeit

Mit diesen 5 Profi-Tipps aus PR Praxis zu erfolgreicher Pressearbeit:

1. Die Terminabsprache

Kreuzen Sie nicht einfach ohne Anmeldung in der Redaktion der entsprechenden Zeitung oder Zeitschrift auf. Denn erwischen Sie zufällig die Redaktionsschlusstage, ist Ihr Besuch denkbar unpassend.

Also: Vereinbaren Sie vorab einen Termin und legen Sie eine ungefähre Dauer des Gesprächs fest.

Tipp: Dehnen Sie Ihren Besuch nicht unnötig aus - vor allem bei Tageszeitungen herrscht ein enormer Zeitdruck: 45 Minuten sollten das Maximum sein.

2. Das Thema

Für Ihren Redaktionsbesuch gelten dieselben Regeln wie für Ihre Pressemitteilungen und Pressekonferenzen - melden Sie sich nur dann zu Wort, wenn Sie wirklich etwas zu berichten haben.

Also: Machen Sie also nur dann einen Redaktionsbesuch, wenn Sie den Journalisten tatsächlich eine interessante Neuigkeit präsentieren können.

Tipp: Besonderen Wert legen Redakteure auf exklusive Vorabinformationen, die sonst niemand zu bieten hat.

3. Die Begleitung

Lassen Sie sich - je nach Thematik und Schwerpunkt der Redaktion - von einem Experten Ihres Unternehmens begleiten.

Denn: So können Sie Ihren Gesprächspartnern noch fundiertere Spezialinformationen liefern.

Tipp: Beschränken Sie die Größe Ihrer Gruppe jedoch möglichst auf 2, maximal 3 Personen. Anderenfalls stört Ihre Anwesenheit die normalen Redaktionsabläufe und die Intimität eines Redaktionsbesuchs geht verloren.

4. Die Präsentation

Auch in einem kleinen überschaubaren Rahmen - vor nur 1 oder 2 Redakteuren - kann eine Präsentation sehr sinnvoll sein.

Passen Sie Ihre Vortragsweise der Gruppengröße an.

Verzichten Sie z. B. auf aufwendige Flipcharts und beschränken Sie sich auf eine PowerPoint-Präsentation.

Überlassen Sie den Pressevertretern Unterlagen mit relevanten Zahlen und Daten für ihre eigene Nachbereitung des Gesprächs.

5. Geschenke?

Auch wenn es nett gemeint ist, verzichten Sie darauf, den Journalisten Werbegeschenke zu überreichen.

Denn: Dabei entsteht sofort der Eindruck, Sie wollten eine positive Berichterstattung erkaufen. Um die Unabhängigkeit der Berichterstattung zu gewährleisten, ist es darüber hinaus einigen Redaktionen grundsätzlich verboten, Geschenke anzunehmen.

Aber: Die Überlassung von Musterproben oder Kleinstgeschenken, z. B. Kugelschreibern mit Firmenlogo, ist selbstverständlich unproblematisch.

Ausnahmen bestätigen die Regel ...

Dass auch eine „Überrumpelungsaktion“ erfolgreich sein kann, zeigte die PR-Frau von Schöller-Eis in Nürnberg:

An einem sehr heißen Sommertag machte sie - ein Kühltasche mit den neuesten Eiskreationen im Gepäck - ihre Runde bei den Redaktionen der Tageszeitungen. Die Journalisten freuten sich über diese nette Aufmerksamkeit - und wenige Tage später erschien auf der „Vermischtes“-Seite von einer der besuchten Zeitungen eine ausführliche Eis-Empfehlung an die Leser.

PR Praxis-Fazit: Redaktionsbesuche eignen sich hervorragend

zum Aufbau persönlicher Beziehungen zu wichtigen Redakteuren,

für die exklusive Vorabpräsentation eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung und

für Ihre Pressearbeit in Krisenzeiten.

Nicht immer stellt sich das Ergebnis eines Redaktionsbesuchs sofort in Form eines entsprechenden Berichts ein. Mittel- und langfristig profitieren Sie jedoch von dem geschaffenen Vertrauen und dem persönlichen Kontakt.