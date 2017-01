Mehr Erfolg mit individuellen Spendenbriefen

Das Sammeln und Studieren von Spendenbriefen ist aus 2 Gründen sinnvoll: Zum einen können Sie von den erfolgreichen Briefen anderer lernen (erfolgreich sind die, die immer wieder verschickt werden). Zum anderen aber bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie ein Standard-Spendenbrief aussieht, den der Empfänger gleich wieder wegwirft.

Idee 1: Nutzen Sie den Umschlag des Spendemailings

Der herkömmliche Spendenbrief kommt im grauen Recycling-Papier daher. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber wenn 3 davon im Briefkasten liegen, ist die Versuchung groß, sofort alle zu entsorgen. Beim Umschlag haben Sie die Chance, sich beim 1. Eindruck von anderen zu unterscheiden und mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bedruckt seine Umschläge in der Regel großflächig mit Natur-Motiven. Das sorgt für eine Unterscheidung von anderen Briefen. Das Motiv spricht den naturliebenden Menschen an, und die Gestaltung mit wechselnden Naturmotiven erweckt beim regelmäßigen Spender den Wiedererkennungseffekt.

Wenn Sie Ihre Umschläge grafisch nicht so aufwendig gestalten können oder wollen, versuchen Sie es doch nur mit einem farbigen Briefumschlag. Das allein kann schon für mehr Aufmerksamkeit und Unterscheidung sorgen.

Praxis-Tipp: Achten Sie bei der Gestaltung Ihrer Briefumschläge darauf, dass Sie die Vorschriften der Post einhalten. Sie müssen bestimmte Flächen auf der Briefvorderseite unbedruckt lassen, damit Sie die günstigen Infopost-Tarife nutzen können. Die Direktmarketingcenter der Post und die Geschäftskundenbetreuungen der Postfilialen haben dazu ausführliches Infomaterial.

Idee 2: Ihr Spendenbrief kann gleichzeitig eine Einladung sein

„Wir öffnen Ihnen unsere Tür - öffnen Sie uns Ihr Herz?” So beginnt der Spendenbrief eines Caritas-Kinderdorfs. Ein wunderschöner Einstieg für einen Brief, der sich vom Standard unterscheidet: Der Brief ist nicht nur eine Aufforderung zum Spenden, er ist gleichzeitig eine Einladung zum Tag der offenen Tür.

Das Beispiel zeigt: Wenn Sie Aktionen als Anlass für einen Spendenbrief nutzen, eröffnen sich Möglichkeiten, den Brief anders zu gestalten. So können Sie schon auf den Umschlag Einladung drucken und die Neugier auf den Inhalt erhöhen. Wer wirft schon eine Einladung ungelesen weg?

Idee 3: Geben Sie Ihrem Spendenbrief eine persönliche Note

Geld spenden wir an Menschen, die wir persönlich kennen und denen wir vertrauen! Durch welche Techniken Sie Ihrem Brief allein durch die Gestaltung eine persönliche Note und dadurch Vertrautheit geben können, zeigen Ihnen folgende Punkte: