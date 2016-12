Verständigen Sie sich über die Ziele und Zielgruppen Ihrer Öffentlichkeitsarbeit

Die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit wird in Nonprofit-Organisationen oft unterschätzt. Dabei können gezielte Anstrengungen den Bekanntheitsgrad einer Einrichtung erheblich steigern. Lesen Sie hier, wie Sie mit geringem Aufwand Ihre eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit starten oder Ihre bestehenden Aktivitäten verbessern können.

Öffentlichkeitsarbeit kann folgende Ziele haben:

Über die Einrichtung, über ihre Leistungen und Aktivitäten informieren

Bekanntheitsgrad und Identifizierbarkeit der Einrichtung erhöhen

Image-Aufbau und -Sicherung

Im Rahmen der Standort-PR Vertrauen und Akzeptanz der Einrichtung vor Ort aufbauen, etwa wenn es um Wohngruppen von Behinderten geht, die in Häusern am Rande eines Neubaugebietes leben und somit auch auf den Straßen präsent sind.

Die Adressaten Ihrer Öffentlichkeitsarbeit können sein:

(Potenzielle) Interessenten an der Arbeit, den Leistungen, dem Angebot der Einrichtung / Organisation

(Künftige) Förderer und Mitglieder

Entscheidungsträger wie Politiker und Behördenvertreter

Anwohner, die von Ihrer Einrichtung betroffen sein können, etwa durch Zunahme von Verkehrsaufkommen, Verknappung des Parkplatzangebots etc.

Eigene Mitarbeiter

Journalisten

WICHTIGER HINWEIS: Öffentlichkeitsarbeit gehört zu den grundlegenden Aufgabenbereichen in einer Einrichtung. Sie ist eine Leitungsaufgabe und fällt in den Zuständigkeitsbereich der Führungskraft. Wenn Sie einen oder mehrere Mitarbeiter hierfür einsetzen ob ganz- oder halbtags, dann müssen alle PR-Aktivitäten in enger Abstimmung mit der Leitung erfolgen.