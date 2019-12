Weihnachtsfeier organisieren: 8 Ideen für Ihre Weihnachtsfeier

8 Ideen & Tipps für die Weihnachtsfeier in Ihrem Unternehmen

Sie könnten es natürlich wie jedes Jahr machen und die Weihnachtsfeier gar nicht aufwendig organisieren. Christstollen in der Betriebskabine oder das Lokal um die Ecke tun es doch auch. Wenn Sie das nicht so sehen und mit der Organisation Ihrer Weihnachtsfeier aus den Vollen schöpfen möchten, dann sind diese Ideen vielleicht für Sie interessant.

Weihnachtsfeier organisieren - so meistern Sie die Aufgabe mit Bravur

Warum einfach, wenn es auch besonders geht? Wenn Sie in diesem Jahr an der Reihe sind die Weinahctsfeier zu organisieren (oder das sowieso immer tun), wäre es doch eine Idee, Ihre Mitarbeiter mit einer außergewöhnlichen Idee zu überraschen und die Weihnachtsfeier zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.



Denn denken Sie daran, wozu Unternehmensfeiern dienen:

die Leistungen der Mitarbeiter zu würdigen,

ihnen für ihr Engagement zu danken,

sie an das Unternehmen zu binden,

ihr Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken,

sie zu motivieren und

ihre Freude an der Arbeit zu steigern.

1. Tipp: Was wäre die Weihnachtsfeier ohne Weihnachtsmann?

Laden Sie doch mal den Weihnachtsmann zur Bescherung ein, wenn Sie die Weihnachtsfeier organisieren. Nicht nur Kinder freuen sich, wenn ein Weihnachtsmann vor Ort ist, Geschenke verteilt und amüsante Anekdoten über einzelne Mitarbeiter oder Abteilungen erzählt.

Oder vielleicht buchen Sie statt eines Weihnachtsmanns einmal einen Engel , der Ihnen Geschichten erzählt und eine tolle Weihnachtsfeier beschert.

2. Tipp: Das Weihnachtsmenü à la Mitarbeiter

Gemeinsames Kochen verbindet und wird ja auch häufig im Arbeitsalltag als Teambuilding-Maßnahme verwendet. Das Gleiche gilt auch, wenn Sie die Weihnachtsfeier organisieren: Lassen Sie Ihre Mitarbeiter gemeinsam ein leckeres Weihnachtsmenü kochen. Teilen Sie hierfür die Belegschaft in mehrere Gruppen ein: Eine Gruppe bereitet die Vorspeise zu, die zweite das Hauptgericht und die dritte kümmert sich um den Nachtisch. Alternativ können Sie auch ein Kochduell veranstalten.



Diesen Event können Sie sogar ohne fremde Hilfe organisieren. Ganz einfach Rezepte heraussuchen, Tischdeko organisieren, den Rest macht das Team!

3. Tipp: Südsee-Feeling statt Christstollen

Sie können auch ganz mutig sein, wenn Sie die Weihnachtsfeier organisieren und ein Kontrastprogramm fahren. Gestalten Sie den Raum der Weihnachtsfeier wie eine Beach-Bar mit Palmen, Sand und Sonnenstühlen. Lassen Sie den Raum mit hellen Lampen erstrahlen, versprühen Sie Kokosduft, spielen Sie im Hintergrund Gute-Laune-Sommer-Hits oder Reggae und servieren Sie Mixgetränke in hohen Gläsern mit bunten Schirmchen. Fertig ist die Weihnachtsfeier, die für all Ihre Mitarbeiter wie ein Tag Urlaub im kalten Winter sein wird.

4. Tipp: Suchen Sie nach außergewöhnlichen Orten

Ein Tapetenwechsel ist aber auch keine schlechte Idee: Um Ihre Mitarbeiter auch einmal in einer anderen Atmosphäre zu sehen, lohnt es sich, das Firmengebäude aus zu planen, wenn Sie die Weihnachtsfeier organisieren. Da steht Ihnen einiges zur Auswahl: Mieten Sie zum Beispiel einen Rittersaal in einem naheliegenden Schloss, einen Raum in einer Brauerei oder einen Weinkeller. Sie können auch im Zoo oder im Museum nachfragen, ob sie Räume zur Verfügung stellen. Oder auch ein Event in einem Freizeitpark mit Akrobatik und gutem Essen, eignet sich. Die Atmosphäre dieser Räume macht Ihre Weihnachtsfeier ohne großen Aufwand zu einem besonderen Ereignis.

5. Tipp: Nehmen Sie eine gemeinsame CD auf

„Lasst uns singen und munter sein“ unter diesem Motto bietet Singpoint außergewöhnliche Weihnachtsfeiern an. Denn hier werden Ihre Mitarbeiter selbst kreativ und nehmen an dem Abend eine CD auf. Das Erlebnis wird also nicht nur unvergesslich, sondern Sie haben am Ende sogar noch ein Ergebnis, das Sie immer an den Abend erinnert.

6. Tipp: Krimidinner für die Weihnachtsfeier

Ein einfaches Essen kann jeder. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern aber nicht das Kochen als Teamevent spendieren möchten, sonder eine ordentliche Portion Spannung, eignet sich vielleicht ein Krimidinner für die Weihnachtsfeier. Dabei erleben Ihre Mitarbeiter einen aufregenden Krimi hautnah mit. Eine köstliche Kombination aus Spannung und Genuss.

7. Tipp: Schatzsuche für die Weihnachtsfeier organisieren

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter doch einmal die Weihnachtsgeschichte nachspielen - natürlich übertragen auf die heutige Zeit: Teilen Sie die Mitarbeiter in die Gruppen „Caspar“, „Balthazar“ und „Melchior“ auf und schicken Sie sie auf eine weihnachtliche Schatzsuche.



Richten Sie verschiedene Stationen ein - in der Stadt oder auch auf dem Firmengelände -, an denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aufgaben lösen sollen. Jede richtig gelöste Aufgabe bringt sie dem Schatz ein Stückchen näher.



Am Ende der Suche erwartet die Gewinner der Schatzsuche eine Siegerehrung und alle Teilnehmer ein köstliches Weihnachtsessen.

8. Tipp: Organisieren Sie weihnachtliche Wettkämpfe

Um den Abend unterhaltsamer zu machen, eignen sich vielleicht auch spannende Wettkämpfe zwischen den Mitarbeiter. Teilen Sie dazu die Mitarbeiter in Mannschaften. Und mischen Sie in den Gruppen, damit es auch einen abteilungsübergreifenden Austausch gibt. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Hier ein paar Ideen:

Das Weihnachtsquiz: Bei Fragen rund um Weihnachten kommt es auf Wissen und Schnelligkeit an.

Plätzchen-Wiegen: Hier kommt es darauf an, wer das beste Augenmaß hat.

Begriffe oder Sprüche raten im Team: Hier kommt es auf das perfekte Teamwork an.

Sie können natürlich auch ein Wissensquiz wählen, was mit Ihrer Branche oder beispielsweise der Unternehmensgeschichte zu tun hat.

Fazit: Die Weihnachtsfeier organisieren mit Köpfchen

Egal für welches Programm Sie sich entscheiden, wenn Sie die Weihnachtsfeier organisieren: Denken Sie daran, dass es trotzdem genug Zeit für einen Austausch geben sollte. Neben unvergesslichen Aktionen oder Orten benötigen Sie also reichlich Zeit für ein gemeinsames Beisammensitzen.