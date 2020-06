Mitarbeiterbindung: Mit Familienfreundlichkeit punkten

Alternativ oder ergänzend zu den flexibeln Arbeitszeiten sollten Sie mobiles Arbeiten ermöglichen. Das Arbeiten im Home-Office hat für beide Seiten enorme Vorteile: Sie als Arbeitgeber sparen dadurch Raumbedarf und Kosten.

Ihre Mitarbeiter sind in der Nähe ihrer Kinder, können von zuhause aus oft flexibler arbeiten und ersparen sich den Stress im Berufsverkehr. Erlauben Sie Ihren Mitarbeitern daher zumindest gelegentlich oder in besonderen familiären Situationen Home-Office zu machen.

Ob mobiles Arbeiten möglich ist, hängt immer von der Branche und einzelnen Tätigkeitsbereichen im Unternehmen ab. Vor allem für Mitarbeiter in der Verwaltung, Datenverarbeitung oder im Führungsbereich ist diese Arbeitsform häufig gut machbar. Aber auch für alle anderen Tätigkeiten, für die nur ein Internetanschluss und Telefon notwendig sind.

Das Arbeiten zuhause oder unterwegs erfordert gleichzeitig aber auch ein gewisses Maß an Selbständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein von den Angestellten. Nicht jeder Mitarbeiter ist dafür geschaffen. Hier ist eine gute Kommunikation gefragt, an der sich auch die jeweiligen Angestellten aktiv beteiligen müssen. Tauchen etwa Probleme oder Ungereimtheiten auf, sollten die Mitarbeiter in der Lage sein, dies Mitzuteilen und sich proaktiv um Lösungen bemühen.

Familienorientierte Vorhaben unterstützen

Kündigt sich bei einem Mitarbeiter Nachwuchs an, ist damit oft der Wunsch nach Elternzeit verbunden. Ein familienfreundliches Unternehmen ermöglicht und unterstützt einen unkomplizierten Aus- und Wiedereinstieg aus dem Berufsleben. Für die konkrete Umsetzung aber müssen das Unternehmen und die Angestellten gleichermaßen etwas tun. Der Mitarbeiter, der in Elternzeit gehen möchte, sollte deshalb bereits bei der Planung aktiv mit einbezogen werden.