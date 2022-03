Dienstreise als Existenzgründer: Anlässe, Einsparungsmöglichkeiten & mehr

Wie sieht optimales Zeitmanagement während der Reise aus?

Mit der Pünktlichkeit ist ein wichtiges Stichwort gefallen, denn diese ist entscheidend für einen guten (ersten) Eindruck bei deinen Terminen mit potenziellen Geschäftspartnern, Investoren, Kunden & Co. Selbiges gilt bei Messeauftritten oder weiteren Veranstaltungen wie Netzwerktreffen beziehungsweise Kongressen, wo du als Speaker auftrittst. Ausreichende Pufferzeiten sind deshalb das A und O bei der Planung von Geschäftsreisen. Damit es sich jedoch nicht um verlorene Zeit handelt, solltest du auch direkt planen, wie du diese Leerlaufzeiten produktiv nutzen kannst. Wenn du beispielsweise eine halbe Stunde vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof bist, kannst du vielleicht in einem Café mit WLAN noch etwas Arbeit am Laptop erledigen oder du führst ein wichtiges Telefonat – um nur zwei von vielen Möglichkeiten zu nennen.

Wann und wie musst du richtig gekleidet sein?

Diese Frage ist einfach zu beantworten: Auf einer Geschäftsreise solltest du immer professionell gekleidet sein – eben so, dass du dein Unternehmen optimal repräsentierst. Denn auch im Flugzeug, auf der Bahnhofstoilette, in der Unterkunft oder beim Bäcker kannst du niemals ausschließen, einem Geschäftspartner über den Weg zu laufen. Auch kannst du jederzeit neue Kontakte knüpfen; du weißt schließlich niemals, welche Türen sie dir eventuell öffnen. Eine Geschäftsreise dient also stets dem Networking und deshalb dürfen neben einem professionellen Outfit niemals die Visitenkarten fehlen, sobald du in die Öffentlichkeit gehst.

Wie kannst du die Geschäftsreise optimal nutzen?

Jede Gelegenheit für das Netzwerken zu nutzen, ist demnach ein wichtiger Tipp für deine Dienstreise – aber auch im Allgemeinen für jeden Existenzgründer. Je mehr Menschen von deinem Unternehmen und dessen Zielen wissen, desto höher ist schließlich die Chance, dass dich jemand dabei unterstützen kann und will, beispielsweise als Mitarbeiter, Geldgeber oder auf andere Weise. Sinnvoll ist zudem, eine Geschäftsreise mit möglichst vielen Terminen zu verbinden. So sparst du dir erneuten Zeit- sowie Kostenaufwand für eine weitere Reise. Überleg also, welche Veranstaltungen, Geschäftspartner, Investoren & Co in der jeweiligen Region sind und wie du in möglichst kurzer Zeit das Meiste aus deinem Aufenthalt herausholen kannst.

Was gilt es während deiner Abwesenheit zu beachten?

Ziel sollte für dich als Existenzgründer nämlich sein, so selten und so kurz wie möglich abwesend zu sein. Schließlich befindet sich dein Unternehmen noch in der Aufbauphase und du hast vermutlich erst wenige Mitarbeiter, die dich vertreten können. Organisiere deshalb vorab deine Abwesenheit, um Zuständigkeiten zu regeln. Auch ist es wichtig, klar zu kommunizieren, wann und wie du bei Fragen erreichbar bist.

Wie kannst du bei den Reisekosten sparen?

Zwar verursacht jede Dienstreise einen beachtlichen Kostenblock, jedoch genießt du als Unternehmer zahlreiche Möglichkeiten, um die Reisekosten zu mindern und steuerlich geltend zu machen. Du solltest dich deshalb vorab über diese Möglichkeiten informieren, gegebenenfalls in Rücksprache mit dem Steuerberater, und entsprechende Nachweise aufbewahren.