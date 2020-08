Einen guten Bildschirmarbeitsplatz für Ihre Mitarbeiter einrichten

Bei der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen denkt man oft an einen tollen, rückenschonenden Bürostuhl oder an ein Stehpult. Dabei wird aber ein entscheidender Faktor vergessen: Viele von uns arbeiten am Komputer. Gerade diese Bildschirmarbeit belastet die Augen. Oft ist der Bildschirm nicht hoch genug aufgestellt, sodass man sich eine schlechte Haltung angewöhnt. Vermeiden Sie diese Gefahren, indem Sie eine Betriebsvereinbarung zur gesundheitsfördernden Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen schließen.