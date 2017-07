In 5 Schritten psychischen Gefährdungen auf der Baustelle begegnen

Viele Menschen denken bei psychischen Belastungen meist an Büroarbeitsplätze. Doch insbesondere auf Baustellen sind Stress, Druck, Erschöpfung und Monotonie ein Problem. Am Arbeitsplatz in einem schwankenden Baukran bekommt der Begriff psychische Belastung eine ganz andere Dimension! Umso wichtiger ist es, der psychischen Gefährdung auf einer Baustelle entgegenzuwirken.