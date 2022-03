Key Performance Indicators - Definition und Beispiele

Bestimmt arbeiten Sie bereits mit den sogenannten Key Performance Indicators, kurz KPI. Denn Sie wissen, ob Sie kostendeckend arbeiten oder welche Werbemaßnahmen etwas bringen. Wenn Werbung gut einschlägt, setzen Sie an dieser Stelle an und investieren begeistert noch mehr Budget. Sie haben in solchen Fällen bisher automatisch darauf geachtet, dass wichtige Leistungsmerkmale im Auge behalten und notfalls angepasst werden. Bewusst mit Ihren KPIs zu arbeiten, ist nichts anders, nur gehen Sie dabei regelmäßiger und strategischer vor und achten darauf, auch wirklich alle wichtigen Bereiche abzudecken, statt sich rein auf das Bauchgefühl zu verlassen.