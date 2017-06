Umgang mit Lärm: Unterweisen Sie anschaulich und unmissverständlich

Wie kann man die Lärmschutzmaßnahmen so nachhaltig in einer Unterweisung vermitteln, dass die Gefährdung Lärm ins Bewusstsein rückt?

Lassen Sie die Gefährdung greifbar werden und visualisieren Sie sie. Visualisierungen dienen dem Erkennen, wie laut ein Geräusch wirklich ist. Hierzu gibt es technische Hilfsmittel wie visualisierende Lärmmessgeräte. Gehen Sie mit Ihren Mitarbeitern in den Betrieb. Messen Sie gemeinsam mit ihnen am Arbeitsplatz selbst und werten Sie die Ergebnisse aus. Geräusche, die man womöglich als nicht gefährdend einschätzt, werden über das Messgerät mit roten Lichtsignalen in einen ganz anderen Kontext gebracht.

Setzen Sie Lärm in einen bildhaften und beispielhaften Rahmen. Wählen Sie eine Alltagssituation, beispielsweise eine Fahrt mit dem Pkw. Setzen Sie Lärm den Verkehrssituationen gleich. Bei einem Tages-Lärmexpositionspegel von über 80 dB erlebt man einen Verkehrsunfall, bei weniger kommt das Fahrzeug ins Schlingern usw. Visualisieren Sie am Flipchart vor der Gruppe, wie viele Unfälle und Schlingerfahrten Ihre Mitarbeiter innerhalb einer Woche erleben. Stellen Sie nun den Mitarbeitern die Frage: Wie viele Unfälle und Schlingerfahrten wird Ihr Gehör verkraften?

Lärm beeinträchtigt die Gesundheit und kann bleibende Schäden verursachen. Versetzen Sie Ihren Mitarbeiter in die Situation, nur noch geringfügig bis gar nicht hören zu können. Evozieren Sie verschiedene Alltagssituationen im Beruf und Privatleben:

Gespräch unter Freunden und Kollegen

Anweisungen eines Vorgesetzten

Einen Film schauen

Versetzen Sie den geringfügig bis gar nicht hörenden Mitarbeiter in Notfallsituationen, z. B. in der Dunkelheit Hilfe zu suchen oder bei einem Brand mit Rauchentwicklung sich in Sicherheit zu bringen. Nehmen Sie dem Mitarbeiter dazu die Fähigkeit, zu sehen und zu hören, und stellen Sie ihm die Aufgabe, sich zu orientieren. Tragen Sie die Empfindungen an einem (vorbereiteten) Flipchart zusammen.

Am Ende einer Unterweisung können Sie mit einer leichten Übung am Flipchart ein einprägendes Signal setzen: