Neues Mautsystem in Slowenien: So stellen Sie sich als Logistikunternehmen darauf ein

Ab dem 1.4.2018 wird in Slowenien eine moderne elektronische Mautgebühr für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t auf Autobahnen und Schnellstraßen eingeführt. Ihre Fahrer müssen dann nicht mehr an Mautstationen stoppen, die Abrechnung erfolgt über ein Gerät wie in vielen anderen Ländern auch.