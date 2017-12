Ist Ihr Fuhrpark wirklich winterfit?

Winter-Bereifung im Fuhrpark

In Gegenden, in denen nur mit „normalen“ winterlichen Verhältnissen zu rechnen ist, genügen Reifen, die entsprechend gekennzeichnet sind. Sind Ihre Fahrzeuge hingegen auch in den Bergen unterwegs, so genügt dies nicht mehr. Fahrer, die in Gebieten unterwegs sind, in denen mit extremen winterlichen Witterungsumständen und häufigen Steigungen und Gefällen zu rechnen ist, müssen beispielsweise immer Schneeketten mitführen und diese bei Bedarf aufziehen.



Grundsätzlich sollten alle die Fahrzeuge damit ausgestattet sein, die im Mittelgebirge und dem Alpenraum unterwegs sind.



Tipp: Weisen Sie Fahrer, die in solchen Gegenden unterwegs sind, immer auf die Kettenpflicht hin – am besten schriftlich, damit Sie das im Zweifelsfall auch belegen können. Sinnvoll ist auch, wenn diese Fahrer das korrekte Anlegen der Ketten vorab geübt haben. Diese Übung führen Sie mit den Fahrern gemeinsam mindestens 1-mal jährlich durch.



Alternativ kann die Übung auch durch die Werkstatt oder den Zubehörbetrieb erfolgen. Auch hier nehmen Sie schriftliche Unterlagen zu den Akten, in denen das vom Dienstleister bestätigt wird.



Das müssen Sie als Fahrzeugführer bei winterlichen Verhältnissen vor jeder Fahrt beachten