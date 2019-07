Konsignationslager: Geld-Spar-Tipps für Logistiker

Konsignationslager sind nicht nur praktisch, Sie können damit auch jede Menge Geld sparen, wenn Sie die Vorteile dieser Versorgungstechnik richtig ausnutzen. Denn die darin befindlichen Waren und Teile sind schon im eigenen Haus, gehören aber Ihrem Lieferanten, bis Ihre Mitarbeiter sie aus dem Lager entnehmen. So minimieren Sie mit einem Schlag die Kapitalbindung erheblich. Doch bevor Sie eine Umstellung auf diese Lagerart in Angriff nehmen, prüfen Sie diesen Schritt genau, denn sonst handeln Sie sich schnell jede Menge Ärger ein.

Bevor Sie nämlich den Schritt zum Konsignationslager tun, müssen Sie sich über eine Tatsache im Klaren sein: Ohne die Mitarbeit Ihrer Lieferanten geht nichts. Und die werden zunächst von Ihrem Ansinnen gar nicht begeistert sein, denn diese Art des Materialflusses bedeutet für sie mehr Arbeit und spätere Zahlungseingänge.



Doch lassen Sie sich von solchen Bedenken nicht allzu sehr irritieren: Wenn Ihre Lieferanten nämlich an einer weiteren Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen interessiert sind, wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als mitzuspielen.



Tipp: Ein wichtiges Argument für Konsignationslager sollten Sie bei den Gesprächen mit Ihrem Lieferanten immer wieder anbringen: Durch so ein Lager wird die Zusammenarbeit zwischen ihm und Ihnen wesentlich enger. Ein Wechsel des Lieferanten wird damit schwieriger, und so wird die Zusammenarbeit für alle Partner sicherer und berechenbarer.



Doch damit der Wechsel zum Konsignationslager auch reibungslos klappt und Sie sowie auch Ihre Lieferanten hiervon nachhaltig profitieren können, sollten Sie unsere 15-Punkte-Liste akribisch abarbeiten: