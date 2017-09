Zu wenig Erträge? Kosten reduzieren hilft!

Viele junge Unternehmer überschätzen gerade in den ersten Monaten und Jahren gleich 2 Faktoren: zum einen die Erträge, die sie in der Anfangszeit erwirtschaften können, zum anderen den Bedarf an betrieblicher Ausstattung und deren Qualität. Fatale Folge: Die Investitionen und Fixkosten fallen viel zu hoch aus. Das junge Unternehmen mit noch geringer Ertragskraft kann das nicht auffangen und rutscht immer tiefer in die roten Zahlen.