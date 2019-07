Wie Sie ein eigenes Kennzahlensystem für Ihre Unternehmenssteuerung einfach aufbauen können

Umsatzrendite

Gewinn / Umsatz

Die Umsatzrendite stellt das Verhältnis von Gewinn und Umsatz in einer Abrechnungsperiode dar. Sie gibt Auskunft über die „Marktstellung“ Ihres Unternehmens, da die Gewinne im Verhältnis zu den erlösten Umsätzen in einem hart umkämpften Markt in der Regel geringer als in einem weniger umkämpften Markt sein werden. Wenn Sie im Branchenvergleich nur eine geringe Umsatzrendite erzielen, so können unter Umständen die internen Prozesse nicht optimal sein.