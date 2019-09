Umsatzsteuer: Vorgaben für Beförderung, Abholung und Versand

Im Laufe der Unternehmensentwicklung erweitern viele Unternehmer ihr Geschäftsfeld und liefern auch künftig "über die Grenze" hinaus - also an Kunden in anderen EU-Staaten. Manchmal liefern Unternehmen die Waren selbst aus, manche Kunden holen die Waren ab, einige wiederum lassen sich die Waren zusenden.