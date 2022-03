OHG gründen: Definition, Vor- und Nachteile

Eine offene Handelsgesellschaft (kurz: OHG) gründen oder lieber doch nicht: Und was sind eigentlich die Vor- und Nachteile? Diese Fragen kommen immer dann auf, wenn es bei der Existenzgründung um die Wahl der passenden Rechtsform geht. In diesem Artikel lesen Sie die wichtigsten Dinge rund um die Gründung einer offenen Handelsgesellschaft: Wie läuft die Gründung ab, wie viele Gesellschafter sind vonnöten und was sind eigentlich die Vor- und Nachteile dieser spezifischen Rechtsform?