Chancen und Herausforderungen bei einer Auslandsexpansion kalkulieren

Polen

In Europa gilt Polen als eines der wichtigsten Länder für Auslandsexpansionen. Das Land blickt Jahr für Jahr auf ein gesundes Wirtschaftswachstum und eine gute Infrastrukturanbindung. Die IT-Branche sowie Energieunternehmen und die Lebensmittelproduktion setzen verstärkt auf Polen. In Polen finden Unternehmen gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte. Gleichzeitig sind Löhne und Gehälter niedriger als in Deutschland.