Selbständig von Zuhause arbeiten - die Möglichkeiten

Der Start in die Selbstständigkeit ist ein häufiges Lebensziel von vielen Arbeitnehmern. Anstelle des regelmäßigen Alltags im Büro tritt dann das eigenverantwortliche Planen in Bezug auf Produkte, Dienstleistungen und Finanzen. Dabei spielt gerade die Möglichkeit der Heimarbeit eine große Rolle. Die Arbeit von zuhause ist eine attraktive Alternative und wird besonders gerne von Müttern oder Vätern genutzt, denn: Durch die Heimarbeit versprechen sich viele Selbstständige eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir zeigen, welche Möglichkeiten sich dabei bieten und was Sie beachten sollten, wenn Sie sich durch Heimarbeit selbstständig machen wollen.