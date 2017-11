Gefahrstoff-Management: So bringen Sie Ordnung in Ihr Bestellwesen

Die Sicherheitsfachkraft Michael P. ist verzweifelt. Gerade hatte er das Gefahrstoffverzeichnis auf den neuesten Stand gebracht. Einen Monat später gibt es an mehreren Arbeitsplätzen Chemikalien, die bislang in dem Verzeichnis noch nicht erfasst sind. Wie soll er in einem solchen Betrieb den Überblick behalten? Viele Unternehmen sind in einer vergleichbaren Situation. Mit einem klar strukturierten Gefahrstoff-Management bringen Sie Ordnung ins Chaos.