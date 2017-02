Elektrosicherheit der Zukunft: Technische, funktionale und IT-Aspekte

Industrie 4.0 wirkt sich schon heute auf die Aufgaben und den Arbeitsalltag in vielen Berufen aus. In Zukunft wird sich dieser Trend noch verstärken und nicht zuletzt die Aus- und Weiterbildung auch in der Elektrobranche verändern. Eine Studie der Bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeber nennt dazu erste Anforderungen.