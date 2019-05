Mitarbeiterführung: Erfolgreiche Projektarbeit - So stellen Sie das optimale Team zusammen

Mitarbeiterführung: Optimales Team zusammenstellen und das Projekt zum Erfolg führen

Projekterfolge können Sie nur erzielen, wenn Ihr Team über die jeweiligen Persönlichkeiten und Kompetenzen verfügt, die für das Projekt benötigt werden.

Mitarbeiterführung: Was ein gutes Projektteam ausmacht

Ein gutes Projektteam besteht aus einer überschaubaren Anzahl von Mitarbeitern, deren Kompetenzen sich in fachlicher und sozialer Hinsicht ergänzen.

Alle Teammitglieder setzen sich in einer gemeinsamen Vorgehensweise für ein gemeinsames Ziel ein und übernehmen gemeinsam Verantwortung – ziehen an einem Strang.

Optimale Größe des Projektteams:

Orientieren Sie sich an der goldenen Zahl 7. Kleinere Projektgruppen können zwar bei Einzelaufgaben deutlich schneller sein; ihnen fehlt es aber in der Regel an der Breite, die erforderlich ist, um ein komplexes Thema abdecken zu können.

Teams hingegen, die deutlich größer sind, verlieren an Handlungsfähigkeit, weil die Diskussionen zu lange dauern und nur schwer zu einem Ergebnis zu führen sind.

Mitarbeiterführung: Rekrutieren Sie einen begabten Netzwerker

Beispiel aus der Praxis:

Sie wollen ein neues Produkt, ein neues Vertriebsmodell oder eine andere Idee mit Ihrem Projektteam umsetzen und sich damit als Team innerhalb des Konzerns profilieren. Auch wenn Sie Ihr fachliches Ziel erreichen, bedeutet das noch nicht, dass Ihr Projekterfolg konzernweit Beachtung findet. Für diese Aufgabe brauchen Sie einen begabten Netzwerker, der für Ihr Team und seine Ergebnisse die Werbetrommel rührt.

Geht Ihrem Team dieser Persönlichkeitstyp ab, haben Sie 2 Möglichkeiten:

Entweder Sie lassen eines Ihrer Teammitglieder dahingehend trainieren, dass es Botschaften nach außen gut präsentieren kann.

Oder Sie rekrutieren einen Mitarbeiter mit dem Typus „Netzwerker“ von außen.

Das Beispiel zeigt: Jedes Projekt braucht eine bestimmte optimale Mischung an Teammitgliedern, die nicht nur Fachkompetenzen, sondern auch bestimmte Kompetenzen im persönlichen Bereich mitbringen. Diese gilt es zu finden.

So gehen Sie vor: Definieren Sie zuerst Ziel und Aufgaben eines Projektteams. Erst dann können Sie die dazu passenden Teammitglieder auswählen.

Mitarbeiterführung: Wie Sie das optimale Team zusammen stellen

Viele Projektleiter machen es genau umgekehrt: Sie stellen ein Team zusammen und fangen einfach an. Das kann schiefgehen, weil sie die Persönlichkeitsanforderungen der einzelnen Projektaufgaben an die Mitarbeiter außer Acht lassen.

Auch die Kriterien für die Auswahl der Teammitglieder sind oft alles andere als professionell: Mancher Teamleiter sucht nur eine Kopie von sich selbst für das Team.

Andere wählen ihre Teammitarbeiter nach Sympathie aus, aus Vitamin-B-Gründen oder als ABM-Maßnahme. Solche Mitarbeiter nützen aber in Projektteams nicht viel. Sie bilden gehöriges Störpotenzial und drohen die Gruppe zu frustrieren.

Erfolgreiche Projektarbeit: So stellen Sie das optimale Team zusammen

Orientieren Sie sich bei der Auswahl von Teammitgliedern für Ihr nächstes Projekt an folgendem Typen- Modell des Psychologie-Professors Meredith Belbin. Es definiert 9 Rollen, wobei jeder Mensch Anteile von 2 bis 3 dieser Rollenmodelle in sich trägt.

Prüfen Sie, welche Rollen für Ihr geplantes Projekt unbedingt notwendig sind, und wählen Sie die Projektmitglieder danach aus.