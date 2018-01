Brände durch Elektrogeräte verhindern

Die Anforderungen an die Elektrosicherheit sind hoch sowohl in Bezug auf Elektroinstallationen in Gebäuden wie auch auf elektrisch betriebene Geräte und Maschinen. Eine Vielzahl von DIN- und VDE-Normen regelt die jeweiligen technischen Details, etwa zu Fehlerstromschutzschaltern oder der Dicke von Isolierungen. Jedes Elektrogerät trägt ein Typenschild und verfügt über eine Bedienungsanleitung, welche die Verwendung festlegt und Schutzarten sowie Belastungsgrenzen nennt.