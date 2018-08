Brandschutz: So vermeiden Sie Panik bei einer Evakuierung

Frage: Wie kann ich vemeiden, dass Mitarbeiter bei einer Evakuierung in Panik geraten?

Wie Sie Panik bei einer Evakuierung vermeiden

Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie sich zunächst vor Augen halten, was eine Panik ist und wie es dazu kommt, dass Menschen bei einer Evakuierung panisch werden.

Zu einer Panik kann es im Freien, in einem Gebäude oder durch den sinnbildlichen Flaschenhals kommen. Auf Flucht- und Rettungswegen tritt besonders die letzte Variante auf.

Panische Menschen gefährden die Evakuierung

Menschen in Panik sind nicht nur schneller als im Normalzustand, sondern auch stärker. Eine der größten Gefahren für Retter bei Badeunfällen ist, dass die Körperkräfte Ertrinkender sich vervielfachen können. Menschen in Panik sind nur bedingt ansprechbar. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen andere Menschen nachahmen – auch wenn sie nicht in Panik sind. Deshalb kann in einer flüchtenden Menschenmenge das panische Verhalten einzelner Kollegen auf andere überspringen und zu einer Massenpanik führen. Dass es dazu kommt, ist zwar eher die Ausnahme, aber es kann passieren. Und wenn es passiert ist, dann können Sie nicht mehr viel dagegen unternehmen.

Denn: Bedrohliche Situationen versetzen unseren Körper in erhöhte Leistungsbereitschaft, damit wir entweder fliehen oder angreifen können.

Wenn in so einer Lage Panik entsteht, dann schalten wir gewissermaßen in den Automatikmodus, um möglichst schnell reagieren zu können. Der Organismus greift dann automatisch auf das Repertoire der Verhaltensweisen zu, die er auswendig gelernt hat.

Ist Ihr Unternehmen für den Ernstfall einer Evakuierung genügend vorbereitet? Natürlich möchte man persönlich nicht mit dem Schlimmsten rechnen, doch da es hierbei um die Sicherheit von allen Mitarbeitern geht, sollten Sie besser gut vorbereitet sein! Hier finden Sie 20 Fragen, die Sie vor dem Ernstfall einer Evakuierung unbedingt klären sollten.

Ihre Waffe gegen Panik: Die richtige Vorbereitung und Unterweisung

1. Tipp: Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter

Wenn Sie mit Ihren Kollegen oft genug üben, wie sie sich bei einer Evakuierung verhalten und welche Flucht- und Rettungswege sie benutzen müssen, dann nehmen sie dieses Wissen in das Repertoire auf, das sie selbst im Zustand der Panik abrufen können.

2. Tipp: Evakuierungsübungen

Dass Ihre Kollegen gar nicht erst panisch werden, erreichen Sie jedenfalls am besten durch regelmäßige Evakuierungsübungen.

Wenn Mitarbeiter automatisch die richtigen Flucht- und Rettungswege wählen, dann trägt es zum Erfolg der Evakuierung bei, dass andere Kollegen ihr Verhalten nachahmen.

3. Tipp: Erkennen Sie erste Anzeichen von Panik

Wenn Sie rechtzeitig erkennen, dass Mitarbeiter während einer Evakuierung Anzeichen von Panik erkennen lassen, dann versuchen Sie, durch ruhige und klare Ansagen über Lautsprecher eine Eskalation zu vermeiden.

4. Tipp: Unterweisen Sie sich selbst regelmäßig

Auch Ihr Verhalten in solchen Situationen und Ihre Ansagen sollten Sie trainieren.

Eines jedenfalls ist beruhigend: Wissenschaftliche Forschungen haben ergeben, dass sogar Menschen, die sich selbst als ängstlich einschätzen, in Krisensituationen überwiegend einen kühlen Kopf behalten.

Lassen Sie es erst gar nicht so weit kommen! Laden Sie sich jetzt den kostenlosen Newsletter: "Brandschutz" herunter und lesen Sie, wie Sie Ihr Betrieb vor Bränden und somit vor möglichen Panikattacken bei einer Evakuierung schützen können.