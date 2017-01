Umbauten in Gebäuden: Bringen Sie die Brandschutzeinrichtungen gleich mit auf Vordermann

Gerade jetzt in Zeiten der „brummen- den Wirtschaft“ kommt es in vielen Unternehmen darauf an, neuen Raum zu schaffen. Sei es, weil neue Mitarbeiter eingestellt werden oder weil die Lager- und Produktionskapazitäten aufgestockt werden. Hierbei sollten Sie als für den Brandschutz Verantwortlicher gleich „Gewehr bei Fuß“ stehen!