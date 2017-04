Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig im Brandschutz?

Wenn Sie eine Brandschutzordnung erstellt haben, gilt es, wie in vielen anderen Dingen auch, die Mitarbeiter im Brandschutz zu schulen. Nur so können Sie sicherstellen, dass sie sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen. Denn ein Brand kann verheerende Schäden verursachen und ein tiefes Loch in den betrieblichen Geldbeutel reißen.