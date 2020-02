Angebotserstellung: So verfassen Sie ein professionelles Angebot

Führen Sie die Gedanken Ihres Kunden in eine positive Zukunft. Sprechen Sie ihn dazu direkt an und formulieren Sie im Indikativ, als ob Sie davon ausgehen, dass das Angebot angenommen wird.

Ziel: Was erreicht der Kunde, wenn er Ihr Angebot annimmt?

Rücken Sie die Situation des Kunden in den Mittelpunkt und betonen Sie die individuelle Gestaltung des Angebots. Formulieren Sie technische Inhalte so, dass sie dem Anwender sofort klar sind. Bieten Sie verschiedene Bausteine, die der Kunde zusammenstellen kann.

Wesentliche Merkmale des Trainings sind: direkter Bezug zum Berufsalltag, aktive Beteiligung an Teamübungen, Videovorführungen usw.

Sie signalisieren, dass Sie als Profi an alle Schritte gedacht haben. Außerdem nehmen Sie dem Kunden Angst vor unkalkulierten Zusatzkosten.

Was benötigen Sie wann zur fristgerechten Ausführung der Leistung?

Investition

Vermeiden Sie das Wort Preis. Splitten Sie hohe Summen in Teilsummen auf. Listen Sie auf, was der Kunde alles für sein Geld bekommt. Bieten Sie auch kostenlose Begleitleistungen an.