Preisdiskriminierung: Erklärung, Arten und praktische Anwendung

Preisdiskriminierung oder auch Preisdifferenzierung ist eine beliebte Maßnahme der Preispolitik von Anbietern. Wieso? Sie birgt für Unternehmen entscheidende Vorteile. Doch was versteht man eigentlich unter diesem Begriff und wie lässt sich die Preisdifferenzierung in der Praxis tatsächlich anwenden?

Definition: Was bedeutet Preisdiskriminierung?

Preisdiskriminierung ist schlicht und einfach eine Preisstrategie in der Preispolitik eines Unternehmen. Durch den Einsatz der Preisdiskriminierung können Anbieter für ein und dieselbe Leistung unterschiedliche Preise fordern - und das, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen. Hierbei unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten der Preisdiskrimierung.

Da der Begriff der Preisdiskriminierung inzwischen häufig negativ besetzt wird, verwenden zunehmend mehr Anbieter und Unternehmen das Wort Preisdifferenzierung statt Preisdiskriminierung.

Rechtliche Grundlage: Sind Preisdifferenzierungen gesetzlich erlaubt?

Preisdifferenzierung ist in Deutschland gesetzlich erlaubt, es sei denn, Unternehmen nutzen damit eine marktbeherrschende Stellung aus. In Deutschland und Österreich können auch Preisdifferenzierungen verboten werden, die an den Merkmalen Rasse und ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion und Weltanschauung, Behinderung, Alter (jedes Lebensalter) und sexuelle Identität anknüpfen.

Grundlage für Verbote ist in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, in Österreich das Bundesgesetz über die Gleichbehandlung.

Die verschiedenen Arten der Preisdifferenzierung

Die Preidiskriminierung kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Man unterscheidet zwischen der zeitlichen, räumlichen, qualitativen und quantitativen sowie der personellen Preisdiskriminierung.

Zeitliche Preisdifferenzierung

Bei der zeitlichen Preisdiskriminierung variieren Sie Ihre Preise zu unterschiedlichen Zeiten (Uhrzeiten, Wochentagen, Saisonschwerpunkten) oder frei definierten Zeiträumen (Eröffnungspreis, Premierenpreis, Frühbucherpreis). Entscheiden Sie selbst, ob Sie

die Preise in einem bestimmten Zeitraum senken wie zum Beispiel die klassische Happy Hour oder die Preise erhöhen wie zum Beispiel die Messepreise im Hotel.

Räumliche Preisdiskriminierung:

Bei der räumlichen Preisdiskriminierung werden die Preise an lokale Begebenheiten angepasst. Dass Sie in unterschiedlichen Ländern ganz selbstverständlich unterschiedliche Preise für Ihre Waren oder Dienstleistungen verlangen, ist weitgehend akzeptiert.

Schließlich müssen Sie in Ihrer Preisgestaltung Zölle, Steuern, unterschiedliche Nachfragen und Einkommensverhältnisse im jeweiligen Land berücksichtigen. Doch auch Mikro-Standorte ermöglichen eine andere Preisgestaltung: Auch in Flughäfen oder Bahnhöfen gelten höhere Preise. Und der Schilderdienst, der der Zulassungsstelle am nächsten liegt, hat meist den höchsten Preis.

Personelle Preisdiskriminierung

Bei der personellen Preisdiskriminierung variiert der Preis je nach Person beziehungsweise Kundengruppe. Ein Produkt wird also zu unterschiedlichen Preisen an verschiedene Zielgruppen verkauft. So kann die Zahlungsbereitschaft aller Kundengruppen ausgeschöpft werden.

Quantitative Preisdifferenzierung:

Auch dass Preise mit der Abgabe höherer Mengen (meistens) sinken, ist allgemein anerkannt. Von vielen Kunden wird dieser Mengenrabatt oftmals sogar eingefordert.

Qualitative Preisdifferenzierung:

Gar kein Problem haben Kunden damit, wenn sie für den höheren Preis auch eine höhere Qualität erhalten. Wichtig ist dabei, was der Kunde als höhere Qualität empfindet. So muss etwa eine andere Farbgebung oder eine andere Materialauswahl bei einem Produkt nicht unbedingt auch höhere Kosten verursachen. Hauptsache ist, das Produkt wird als wertiger wahrgenommen.

Bei diesen Preisdifferenzierungen ist Sensibilität gefragt

Setzen Sie Alter, Herkunft, Geschlecht oder Einkommen als Argumente für eine andere Preisgestaltung ein, ist höchste Vorsicht gefragt:

Seniorenpreise sind zwar grundsätzlich akzeptiert, wer aber Anspruch auf den Seniorenpreis hat, das muss für die Betroffenen akzeptabel begründet sein. Nehmen Sie das Alter 65 als Bedingung für den Seniorenpreis, versagen Sie den Seniorenpreis damit zahlreichen Frührentnern, die eventuell auch eher zu den sozial Schwachen gehören. Besser ist es, dann auf das Alter als Eintrittshürde zu verzichten und zum Beispiel den Rentenausweis zu verlangen.

Schüler- und Jugendpreise, ebenso Familienpreise, sind allgemein akzeptiert. Doch im letzten Fall ist Vorsicht angesagt: Bei vielen Patchworkfamilien funktioniert das Prinzip Vater/ Mutter/Kind nicht mehr.

Unterschiedliche Preise für Frauen und Männer stehen heftig in der Kritik. Wer nicht glaubhaft begründen kann, wieso Frauen für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung mehr bezahlen sollen, darf sich auf Gegenwind gefasst machen.

Was sind die Vorteile der Preisdiskriminierung?

Preisdifferenzierungen bieten Ihrem Unternehmen Vorteile, auf die Sie besser nicht verzichten sollten. Dazu gehören unter anderem

die Gewinnung von Neukunden,

das Abdecken von Nischen (Teilmärkte),

das Ausweichen des Wettbewerbes,

die Abschöpfung der Zahlungsbereitschaft der Kunden,

die Optimierung der Preissetzung,

die Steigerung der Kundenbindung und

die Ansprache vieler verschiedener Zielgruppen.

und vieles mehr!

