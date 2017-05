Verspätete Krankmeldung: Unbelehrbare Mitarbeiter müssen gehen

Sie haben Ihre Mitarbeiter in Ihre Produktions- und Betriebsabläufe fest eingeplant und müssen daher schnellstmöglich wissen, wenn ein Mitarbeiter krankheitsbedingt seinen Dienst nicht antreten kann. Bei mehrfach verspäteten Krankmeldungen kennen deshalb auch die Arbeitsrichter kein Pardon mehr, wie der folgende Fall zeigt.

Der Fall: Ein Maschinenführer im Schichtdienst hatte in der Vergangenheit mehrfach seine Arbeitsunfähigkeit nicht bei Schichtbeginn, sondern erst am Folgetag angezeigt. Der Arbeitgeber hatte den Mitarbeiter in den vergangenen zwei Jahren deshalb insgesamt dreimal abgemahnt. Als der Arbeitnehmer erneut seinem Dienst ohne Krankmeldung fernblieb, war für den Arbeitgeber das Maß voll. Er kündigte dem Maschinenführer ordentlich verhaltensbedingt. Dagegen erhob der Mitarbeiter Kündigungsschutzklage.

Das Urteil: Das Landesarbeitsgericht (LAG) Rheinland-Pfalz bestätigte die Kündigung. Nachdem der Arbeitnehmer trotz mehrmaliger Abmahnungen seiner Pflicht zur rechtzeitigen Krankmeldung nicht nachgekommen war, durfte der Arbeitgeber kündigen.

Das heißt für Sie: Erkrankt ein Arbeitnehmer, ist er gesetzlich verpflichtet, Ihnen als Arbeitgeber dies unverzüglich mitzuteilen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EFZG). Die Anzeige der Arbeitsunfähigkeit soll Ihnen die Möglichkeit geben, auf den Arbeitsausfall zu reagieren. Sie muss daher unverzüglich erfolgen, also so schnell wie möglich. Es reicht daher nicht aus, wenn der Arbeitnehmer Ihnen einen „gelben Schein“ per Post übermittelt.

Vielmehr hat er dafür Sorge zu tragen, dass Sie als Arbeitgeber spätestens am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit während der ersten üblichen Betriebsstunden informiert werden, sodass eine Anzeige per Telefon, SMS oder E-Mail erfolgen muss.

Teilt ein Mitarbeiter Ihnen seine Arbeitsunfähigkeit gar nicht oder zu spät mit, ohne hierfür eine nachvollziehbare Begründung zu haben, verletzt er damit seine arbeitsvertraglichen Pflichten. Als Arbeitgeber haben Sie dann folgende Reaktionsmöglichkeiten: