9 Regeln für Ihre erfolgreiche Teamführung

Motivierte Teams sind die Basis erfolgreicher Unternehmen. Versuchen Sie daher, Konfliktsignale in Ihrem Team schnell zu identifizieren.

So führen Sie Ihre Teams erfolgreich

Damit Ihre Teams funktionieren, befolgen Sie die folgenden Regeln für erfolgreiche Teamführung. Halten Sie Ihr Team möglichst klein, bestenfalls mit nicht mehr als 8 Mitarbeitern. In dieser Größe arbeiten Teammitglieder optimal zusammen und entwickeln ein Wir-Gefühl.

Schaffen Sie optimale Teams mit nicht mehr als 8 Mitarbeitern

Google: beschränkt sein Software-Entwicklungsteam sogar auf nur 3 Mitarbeiter. Denn kleine Teams sind in der Regel schlagkräftige Einheiten.

Apple: setzte bei der Entwicklung des Macintoshs bewusst auf sehr kleine Teams, in denen der Esprit eines Startups wieder aufleben sollte. Sie wurden vom Rest des Unternehmens abgeschottet.

Das Ergebnis ist bekannt: Befreit von allem unnötigen operativen Ballast, konnten sich die Teammitglieder ausschließlich und mit vollem Eifer der Entwicklung widmen.

Können Sie Ihr Team aus organisatorischen Gründen nicht verkleinern, versuchen Sie wenigstens, innerhalb des Teams kleinere Einheiten zu bilden, die sich jeweils ganz bestimmten Teilzielen widmen, für deren Erreichen ausschließlich die jeweils dafür zuständigen Teammitglieder verantwortlich zeichnen.

Die 7 häufigsten Ursachen für Konflikte im Team

Teammotivation und entsprechende Erfolge erreichen nur diejenigen Führungskräfte, die selbst teamfähig sind und grobe Fehler bei der Mitarbeiterführung vermeiden. Doch in der Praxis ist das oft gar nicht so leicht. Häufig scheitern Projekte, weil die Kommunikation im Team nicht funktioniert und die einzelnen Teammitglieder nicht an einem Strang ziehen.

Diese sieben Ursachen gefährden den Teamerfolg:

Überforderung nach Fusionen oder Reorganisationen Meinungsverschiedenheiten von Experten im Team, die sich fachlich nicht einigen können Kommunikationsschwierigkeiten in internationalen Teams aufgrund von Sprachproblemen und Zeitverschiebungen Kompetenzübergriffe von Kollegen Mangelndes Einfühlungsvermögen von Mitarbeitern bei Kunden, das Kollegen negativ ankreiden Überschätzen der eigenen Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern „Chemieprobleme“: 2 Kollegen können einfach nicht miteinander.

So erkennen Sie Konfliktsignale frühzeitig

Mitarbeiter gehen plötzlich besonders förmlich miteinander um.

Bei Ihnen häufen sich Beschwerden im Team.

Die Performance des Teams nimmt spürbar ab.

Missverständnisse häufen sich.

Informationen werden nicht rechtzeitig weitergeleitet.

Einige Mitarbeiter meiden sich.

Mitarbeiter schieben sich bei Fehlern gegenseitig die Schuld zu.

Sticheleien nehmen zu.

Konfliktlösung ist ein wichtiges Führungsinstrument! Lesen Sie hier, wie Sie mithilfe eines 3-Schritte-Plans die eigentlichen Problemquellen identifizieren und praxistaugliche Lösungen finden.

9 Regeln für Ihre erfolgreiche Teamführung

Wenn Sie ein starkes Team haben wollen, entwickeln Sie am besten gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern Spielregeln für die Zusammenarbeit.

Folgende Regeln sollten Sie und Ihr Team unbedingt einhalten:

Sorgen Sie für einen zeitnahen und umfassenden Informationsfluss. Stellen Sie die einzelnen Einheiten im Team nach passenden Fachkompetenzen zusammen. Klären Sie die Aufgabenverteilung und Ziele eindeutig. Vereinbaren Sie, wie im Team Entscheidungen gefällt werden sollen. Schaffen Sie ein Wir-Gefühl, indem Sie alle Teammitglieder immer wieder an das gemeinsame Gesamtziel erinnern. Kümmern Sie sich um die Teampflege (entspannte Treffen abseits von Arbeit und Stress). Führen Sie Individuen, nicht Gruppen. Seien Sie ansprechbar für die Probleme Ihrer Mitarbeiter, und gehen Sie darauf ein. Übernehmen Sie als Teamleiter bei Konflikten die Moderation.

