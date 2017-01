Strategie-Meeting: Diesen Fehler sollten Sie vermeiden

Sie kennen solche Diskussionen: „Unser größtes Problem ist ...“, sagt einer, und alle pflichten bei. Die Problem-Denkweise setzt sich dann so weit in den Köpfen fest, dass der Weg zur offensichtlichen Lösung blockiert ist. Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzte sind im Tunnelblick gefangen, die Erarbeitung des Weges in die Zukunft ist blockiert.