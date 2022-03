Auslandsgeschäfte: Im- und Export erfolgreich durchführen

Import und Export werden in der globalisierten Welt immer wichtiger. Auch aus der deutschen Wirtschaft ist der Handel mit Gütern im In- und Ausland nicht mehr wegzudenken. Besonders der Export boomt, denn deutsche Produkte genießen auf dem Weltmarkt großes Ansehen und sind üblicherweise sehr begehrt. Wenn also auch Sie als Gründer oder Selbstständiger überlegen, Ihre Produkte oder Dienstleistungen außerhalb des inländischen Marktes anzubieten, sollten Sie sich im Vorfeld über Konzeption und Organisation der Auslandsgeschäfte genaue Gedanken machen. Mit Auslandsgeschäften geht nicht nur jede Menge Arbeit einher, sondern auch ein gesteigertes Risiko. In diesem Artikel lesen Sie Wissenswertes über Auslandsgeschäfte: Welche Vorbereitungen sind wichtig? Wie verhält es sich mit dem Zoll und welche Regelungen sind noch von Relevanz?