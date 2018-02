Wie Sie an offene Zahlungen erinnern

Mit der Zahlungsmoral der Kunden steht es leider nicht immer zum Besten. Natürlich kann im hektischen Alltag eine Rechnung schon mal übersehen werden. Deshalb ist es in Ordnung, wenn Sie nach der eigentlichen Zahlfrist noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, bevor Sie an die offene Rechnung erinnern. In der Praxis haben sich circa 14 Tage bewährt.