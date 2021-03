Mit diesen 3 Website-Fehlern vertreiben Sie Ihre Kunden garantiert

Design-Fehler Nr. 1: Viel zu viele Informationen

Gut gemeint ist manchmal nicht gut gemacht. Und so kranken viele Websites bereits auf der Startseite daran, dass sie ihren Besuchern zu viele Informationen bieten wollen. Der Gedanke dahinter: Je mehr wir dem Besucher an Info bieten, desto eher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er darunter auch das findet, was ihn interessiert. Doch stattdessen gilt in Bezug auf Ihre Website: Weniger ist mehr. Tun Sie also Folgendes:

Wählen Sie nur die wichtigsten Informationen für Ihre Startseite aus.

Setzen Sie vertiefende Informationen auf Unterseiten.

Bieten Sie nur die Informationen an, die den Besucher zum gewünschten Ziel führen.

Schaffen Sie Prioritäten und führen Sie den Blick der Besucher gezielt auf bestimmte Bereiche Ihrer Website.

Entrümpeln Sie vor allem die Startseite: Mehr als 20 Links zur Auswahl sind zu viel.

Halten Sie sich an Standardnavigationsschemata (Navigation oben oder links).

Design-Fehler Nr. 2: Zu viel Eigenwerbung

Viele Unternehmen nutzen die Seitenspalte oder gar die Kopfzeile ihrer Website für Eigenwerbung. So wie sie es von Suchmaschinen oder Portalen kennen, platzieren sie dort Werbebannner, die auf Kampagnen oder Produkte ihres Hauses aufmerksam machen sollen. Tun Sie das nicht! Denn die Werbebanner lenken ab: Meist fallen Sie mehr als die Navigation oder die anderen wichtigen Inhalte der Website ins Auge.

Setzen Sie Werbebanner auf Ihrer Website nur sparsam ein. Ein Werbebanner pro Unterseite genügt.

Platzieren Sie Werbebanner immer passend zur jeweiligen Unterseite. So treffen Sie das Informationsbedürfnis Ihrer Besucher.

Achten Sie darauf, dass Ihr Werbebanner nicht zum wichtigsten Blickfang Ihrer Website wird.

Verzichten Sie auf animierte Banner oder automatisch gestartete Filme im Werbebanner. Der Ablenkungsfaktor ist zu groß.

Für Werbebanner tabu sind Landeseiten, die speziell für AdWords-Anzeigen oder andere Anlässe geschaffen wurden, und Transaktionsseiten, die zu Bestellungen, Kaufprozessen oder auszufüllenden Formularseiten führen. Dort platzierte Banner lenken nur vom eigentlichen Zweck der Seite ab.

Design-Fehler Nr. 3: Ablenkende Social-Media-Buttons

Haben Sie Accounts bei Facebook, Xing, LinkedIn, Pinterest oder Twitter, dann wollen Sie das Ihren Website-Besuchern auch mitteilen. Aber tun Sie das bloß nicht zu auffällig! Auf vielen Websites sind die sogenannten Social-Media-Buttons eingebunden. Doch dies birgt eine große Gefahr: Werden Ihre Website-Besucher zum Klick verführt, sind sie weg – auf Nimmerwiedersehen.

Die Ablenkung, die auf Social-Media-Seiten geboten wird, lässt Besucher kaum mehr zu Ihrer Website zurückfinden. Außerdem soll der Besucherstrom ja in die andere Richtung erfolgen. Ihre Social-Media-Konten sollen Besucher auf Ihre Website oder in Ihren Shop bringen. Aber Ihre Website oder Ihr Shop soll keinen Besucher z. B. auf Ihre Facebook-Seite lenken.