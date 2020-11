Neue Vertriebsformen: Remote Selling, Virtual Sales und Social Selling

In Zeiten der Digitalisierung funktionieren die Vertriebsstrategien von gestern nicht mehr. Um als Unternehmen zukunftsfähig zu bleiben, ist es erforderlich, den Vertrieb laufend an die jeweils aktuellen technischen Möglichkeiten anzupassen. Ständig drängen neue Vertriebsformen wie beispielsweise Remote Selling oder Virtual Sales in den Markt. Das erfordert vor allem entsprechende Mitarbeiter im Vertrieb, die an der technischen Weiterentwicklung interessiert sind sowie anpassungsfähige Führungskräfte, die dennoch nicht den nötigen Weitblick für die langfristige Erfolgsausrichtung verlieren.