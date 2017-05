Sympathische Gesten, mit denen Sie bei Ihren Kunden punkten

Kunden binden Sie dauerhaft durch gute Leistung – und durch eine gute Beziehung, die Sie zu ihnen aufbauen. Dabei kommt es besonders darauf an, dass Sie Ihren Kunden zeigen, wie wichtig sie Ihnen sind. Das funktioniert am wirkungsvollsten durch kleine Gesten, mit denen Sie immer wieder zeigen, dass Sie an den Kunden denken.