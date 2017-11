Werbepräsente für Kunden: Geschmackvolll werben - mit regionaler Schokolade

Schokolade und Pralinen zählen zu den Beliebtesten Geschenken für Kunden. Kein Wunder, denn wer kann diesen zarten Versuchungen schon widerstehen. Lesen Sie unsere Tipps, wie Sie auch bei Schoki & Co. vom Mitbewerber am besten abgeben.

Natürlich können Sie ganz einfach bei einer der Edelmarken einen Karton kaufen und den Inhalt an Ihre Kunden verschenken. Wirklich auffallen, eine Botschaft transportieren und Ihre Kunden beeindrucken, das können Sie aber nur, wenn Sie die individuellen Angebote von Chocolatiers aus Ihrer Region nutzen.

In 3 Schritten zum Genuss-Geschenk

Schritt 1: Recherchieren Sie nach einem Chocolatier oder einer Confiserie in Ihrer Region. Einfach in Google "Chocolatier + Ihre Stadt" oder "Konditorei + Ihre Stadt" oder "Confiserie + Ihre Stadt" eingeben und Sie werden fündig. Sie haben die Qual der Wahl? Dann können sie entweder bewusst ein junges Unternehmen unterstützen oder sich für eine Firma entscheiden, die ähnliche Werte zu vertreten scheint wie Sie, zum Beispiel eine nachhaltige Produktion anstrebt. Alternativ hierzu fragen Sie doch in Ihrem Unternehmen nach, welchen Hersteller die Belegschaft empfiehlt. Dann ist natürlich klar, dass auch die Mitarbeiter ein süßes Dankeschön vom Favoriten bekommen.

Schritt 2: Wählen Sie aus dem Angebot ein Produkt, das zu Ihrem Unternehmen und zu Ihrer Zielgruppe passt. Überlegen Sie gegebenenfalls gemeinsam mit dem Produzenten, ob für Ihre Zielgruppe ein Produkt individualisiert wird. Das kann in Form der Zutaten sein, der Verzierung der Produkte beispielsweise durch Ihr Logo - oder durch die Farben der Verpackung. Manchmal reicht es vielleicht sogar, ein Geschenkband in Ihren Unternehmensfarben und einen kleinen Aufkleber mit dem Unternehmenslogo auf die Standardverpackung aufzubringen.

Schritt 3: Legen Sie der süßen Aufmerksamkeit nicht nur Ihre Grußkarte bei, sondern auch ein kleines Briefchen mit Informationen oder Erklärungen zu Ihrem Präsent. Das kann etwas zur Geschichte der Konditorei sein, zur Herkunft des Rezepts oder aber zu Ihren Beweggründen, sich genau für dieses Präsent zu entscheiden. Damit verstärken und unterstützen Sie seine Individualisierung. Das bringt 3 weitere Vorteile:

Diese Ausführungen machen sehr deutlich, dass Sie sich gründlich Gedanken bei der Wahl des Präsents gemacht haben. Und das wiederum zeigt, dass Sie Ihre Kunden wertschätzen. Auch das Präsent selbst gewinnt in den Augen des Empfängers an Wert und bleibt mit Sicherheit länger in Erinnerung als ein sicher ebenso teurer Karton Pralinen. Im Idealfall schaffen Sie auf diese Weise zusätzliche Gesprächsanlässe, vor allem wenn es eine nette (Entstehungs-)Geschichte rund um die Nascherei gibt.

Diese 4 Gründe sprechen für einen Schokoladen-Spezialisten aus der Region

Grund 1: Sie setzen damit ein Statement für Ihre Region und das regionale Handwerk.

Grund 2: Sie verschenken ein Produkt, das alles andere als von der Stange ist.

Grund 3: Sie wecken die Neugier des Kunden, weil er diese Spezialität bislang vielleicht noch nicht kannte.

Grund 4: Sie können mit dem Chocolatier, der Konditorei oder einer Confiserie individuelle Anpassungen der Köstlichkeiten an Ihre Corporate Identity abstimmen und damit den Bezug zu Ihrem Unternehmen sichtbar machen.

Fazit

Süße Geschenke haben zwar zu Ostern und Weihnachten Hochkonjunktur, sind aber auch das ganze Jahr über beliebt. Achten Sie beim Verschicken Ihrer süßen Grüße darauf, dass sie nicht beschädigt und - in den Sommermonaten - nicht der Hitze ausgesetzt werden. Und wenn Sie einmal Ihre ideale Schokoladen-Spezialität entdeckt und die Kunden damit begeistert haben, können Sie diese jedes Jahr aufs Neue verschenken. Denn Ihre Kunden warten dann sicher schon sehnlich auf Ihre süßen Wünsche. So machen Sie Ihnen die größte Freude und haben selbst nicht jedes Jahr aufs Neue den Stress, nach passenden Geschenken Ausschau halten zu müssen.