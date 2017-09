Wie Sie mit Skype jederzeit einfach Kontakt zu Ihren Kunden halten

Wenn es darum geht, schnell und einfach Video-Chats mit Kunden, dem Außendienst oder wichtigen Geschäftspartnern zu führen, ist Skype beinahe unschlagbar. Das Programm ist weltweit beliebt, die Bedienung einfach und viele Kontakte sind über ihre E-Mail-Adresse auch in Skype erreichbar.

So funktioniert Skype:

1. Starten Sie Skype, tippen Sie auf „Skype-Name“, „E-Mail“ oder „Handy“ und melden Sie sich mit Ihrer jeweiligen Benutzer-ID und dem dazugehörigen Kennwort an. Falls Sie noch kein Skype- oder Microsoft-Konto haben, tippen Sie ganz unten auf „Konto erstellen“, um sich zu registrieren.

Tipp: Falls Sie auf Ihrem PC ein Microsoft-Konto nutzen, um Ihre Kontakte zu verwalten (Standard bei Windows 10), nutzen Sie die Funktion „Mit Microsoft-Konto anmelden“. So führen Sie Windows- und Skype-Kontakte zusammen und können sie in Zukunft per Skype erreichen.

2. Nach der Anmeldung tippen Sie in der Fußzeile auf „Kontakte“. Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie oberhalb der Liste auf das kleine Pluszeichen.

3. Geben Sie im nächsten Fenster den Namen, die gesuchte Mail-Adresse oder die Skype-ID ein. Unterhalb des Suchfelds erscheinen automatisch alle infrage kommenden Skype-Nutzer. Tippen Sie auf den passenden Namen, um die Kontaktdetails anzuschauen.

4. Ist es die richtige Person, tippen Sie im nächsten Fenster auf „Kontaktanfrage senden“, um sie in Ihre Kontaktliste aufzunehmen. Per Tipp auf das X oben links gelangen Sie zurück zum Suchergebnis, um einen anderen Eintrag zu überprüfen.

5. Wenn Ihr Kontakt die Anfrage angenommen hat, sehen Sie den Listeneintrag mit Profilbild. Ein grünes Häkchen signalisiert, dass die Person online ist.

6. Tippen Sie auf den Eintrag, um sich den (noch leeren) Chat-Dialog in der rechten Hälfte des Bildschirms anzeigen zu lassen. Ein Fingertipp auf das Kamerasymbol startet ein Videotelefonat, der Telefonhörer eine reine Audioverbindung. Zum Chatten tippen Sie die gewünschte Nachricht in das Textfeld ganz unten ein und zum Abschicken tippen Sie auf den Pfeil ganz rechts.

7. Nach dem Start eines Video-Chats blendet ein Tipp auf den Bildschirm eine Symbolleiste ein. Dort können Sie die Videoübertragung starten oder stoppen, das Mikrofon stumm schalten, den Text-Chat einblenden und das Gespräch beenden.

So leicht führen Sie mit Skype eine Audiokonferenz durch

Skype (auch für das iPad oder Tablett) ermöglicht es, neben Gruppen-Chats auch Audiokonferenzen durchzuführen. Dazu legen Sie zunächst eine Chat-Gruppe an:

1. Tippen Sie in der Fußzeile auf „Kürzlich verwendet“ und danach ganz oben auf das Pluszeichen

2. Wählen Sie im nächsten Fenster die Kontakte aus, die Sie der neuen Chat-Gruppe hinzufügen möchten, und tippen Sie auf das Häkchen rechts neben dem Eingabefeld.

3. In Zukunft finden Sie den Eintrag der Gruppe unter „Kürzlich verwendet“. Um eine Audiokonferenz zu starten, markieren Sie die Gruppe und starten dann einen gemeinsamen Anruf mit dem Telefonsymbol rechts oben.

Hinweis: Sobald in Skype mit einer der nächsten Versionen auch die Videokonferenzfunktion integriert wird, starten Sie auf genau dieselbe Weise einen Gruppen-Video-Chat. Anstelle des Telefonhörers nutzen Sie dann das Kamerasymbol.

Fazit

Mit Skype Zeit und Geld sparen? Aber natürlich! Und wenn Sie jüngere Kunden als Zielgruppe haben, richten Sie am besten gleich noch einen Beratungs-Channel ein. Dann haben Sie sozusagen den direkten „Skype-Draht“. Er erfreut sich dort großer Beliebtheit. Das ist ein Mittel, das Sie nicht ungenutzt lassen sollten — und brauchen.